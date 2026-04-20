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SPA、水療...毛小孩高端服務價格清楚免麻煩 飼主挑「共玩」關鍵

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
農業部去年推行「寵物美容定型化契約」，但從規定到執行問題多，寵物美容業者投訴實施新制遇到的困境，包括業者執行層面的配套不足，包括未明確列出費用導致事後加價、動物死亡責任鑑定困難、美容逾時費與寄養許可衝突等。記者余承翰／攝影
農業部去年推行「寵物美容定型化契約」，但從規定到執行問題多，寵物美容業者投訴實施新制遇到的困境，包括業者執行層面的配套不足，包括未明確列出費用導致事後加價、動物死亡責任鑑定困難、美容逾時費與寄養許可衝突等。記者余承翰／攝影

飼養毛小孩當道的現在，寵物業者朝高端寵物按摩、SPA服務邁進，收費也出現差異。業者分享，事前充分告知、白紙黑字契約飼主、業者雙方都有保障。陳姓飼主分享，面對琳瑯滿目的服務，會以能和狗狗共處的項目服務為主。

經營13年的北歐寵物旅館分享，在「寵物美容定型化契約」規範之前，公司就已有請律師研擬一份契約，畢竟能夠保障消費者和業者雙方。價格部分，洗澡加上修剪毛髮會是以品種而定，常見的柴犬是900元、紅貴賓700元、臘腸犬是600元，大型的黃金獵犬是1700元，米克斯則是750元到900元間。

特別的服務項目當中，北歐寵物旅館有按摩和游泳服務。按摩部分也是依照犬隻體型，每20分鐘價格落在480元到860元。而游泳部分，通常是來這邊洗澡的狗狗會參加，小型犬每30分鐘為500元、大型犬每30分鐘760元，費用包含後續的吹整。

北歐寵物旅館說，身為業者，政府推出定型化契約確實帶給雙方保障，很多爭議本來就是不應該出現，就以加價為例，一隻比熊犬洗剪是800元，但是如果打結嚴重，就會先傳Line及照片通知飼主，如果把毛梳開可能要多花一小時，要加價400元，或者全部剃光就是維持800元，飼主確定後才會同意後續服務。

面對琳瑯滿目的狗狗服務，家中養紅貴賓的陳姓飼主表示，北市現在不少美容業者都會在事前告知飼主洗剪費用，「有時候自己也能看出狗狗打結嚴重，認為美容業者加價也是合理，畢竟處理要花很多時間。」

對於按摩等服務，他說，家裡狗狗不一定喜歡給陌生人觸碰，所以沒有帶去按摩過，反而是游泳，有些業者是飼主和狗狗可以一起共游，也可以看到狗狗玩水的樣子，就會願意花費來體驗。

農業部去年推行「寵物美容定型化契約」，但從規定到執行問題多，寵物美容業者投訴實施新制遇到的困境，包括業者執行層面的配套不足，包括未明確列出費用導致事後加價、動物死亡責任鑑定困難、美容逾時費與寄養許可衝突等。記者余承翰／攝影
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