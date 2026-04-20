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寵物醫療收費不一屢爆爭議 專家曝原因：難有定型化契約

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
除寵物美容，寵物醫療也屢爆爭議，但欠缺寵物醫療的專屬定型化契約。(示意圖、非寵物爭議案件)本報資料照片
除寵物美容，寵物醫療也屢爆爭議，但欠缺寵物醫療的專屬定型化契約。(示意圖、非寵物爭議案件)本報資料照片

寵物美容，寵物醫療也屢爆爭議，但欠缺寵物醫療的專屬定型化契約，據了解，寵物醫療包含檢查、麻醉、手術等，難用單一標準範本定義責任。北市獸醫師公會副理事長楊靜宇也表示，因寵物醫療涉及多物種，的確太複雜。他認為，寵物醫療若能好好落實獸醫師法，「應該會比定型化契約還完美。」

楊靜宇表示，之所以農業部會訂定寵物美容的定型化契約，是因過去發生許多寵物送美容不幸事件，如送寵物去洗澡結果跑掉、或突然休克走了、還有過寵物跳下來受傷引發爭議，所以才由農業部起草美容住宿定型化契約，要將中間的相關權責訂定清楚。

楊說，他個人認為訂定定型化契約是OK，不過目前收到的反映是，每一次飼主送寵物去美容都簽署一次，一個契約也聽說有十幾頁，很多業者都反映盼簡化一點。

至於醫療面，因寵物醫療收費不一，也屢屢引發爭議，是否也該有寵物醫療定型化契約，楊靜宇坦言，因寵物醫療涉及到相當多物種，這些寵物來的時候都是生病狀況，牽扯到的內容狀況太多，防檢署目前也有考慮到這個問題，但真的是太複雜。

對於寵物醫療如何避免爭議？楊認為，應該還是要落實回歸獸醫師法，第一，獸醫師親自診斷；第二，獸醫生要詳細說明寵物病情；第三，該有的檢驗報告要如實交給飼主，飼主也有權利檢視如開什麼藥等。如果能將獸醫師法落實，應該會比定型化契約還完美。

農業 農業部 寵物 獸醫師

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