業者批「寵物美容定型化契約」不客觀 議員曝沒被通知還恐挨罰30萬

截至去年11月，全台貓狗登記數已約20.7萬隻，已超越新生兒數2倍以上。隨著寵物美容爭議愈來愈多，農業部今年推行「寵物美容定型化契約」保障飼主與毛孩權益，但業者指出契約缺乏客觀判斷，若美容過程中發生意外責任難以界定，各說各話更讓業者處於弱勢，議員呼籲，市府應收集業者心聲向中央反映，避免行政怠惰。

台灣寵物美容師協會籌備副主任Danny表示，全台北市約有100-200間僅做美容的寵物店，然後定型化契約內容公布後，對於寵物在美容過程中受傷、生病或死亡的責任，沒有客觀地處理機制，往往發生爭議時，只能憑業者、飼主各說各話來裁定。

Danny說，自己曾因為狗狗修剪指甲流血遭開罰，然而多數寵物若太久沒有修剪指甲，指甲內的血管會隨著指甲一起變長，修剪時有微量流血是很常見，然而對於這類型狀況，定型化契約卻沒有標準，導致有爭議時多數都讓業者處於弱勢狀態，還有飼主為了讓美容店可以接美容，會刻意謊報寵物年齡、身體狀況，但若發生意外，對業者卻沒有任何保障機制，只能自認倒霉。

議員張志豪也批評，約從制度設計到執行層面均存在重大落差，完全缺乏與第一線討論的空間，加上很多美容業者沒有加入工會，導致契約上路規範印製成大海報並公告於店內，很多業者不知情，甚至空間無法張貼，若被稽查且未於期限內改正，最高可開罰30萬，對小型美容業者而言衝擊極大。

張呼籲，市府應收集第一線業者心聲，將相關不合理規定、契約權利不對等問題，正式書面反映中央，要求暫緩執行並修正，完善前台北市應暫緩查核與處分，主動對接純美容店，確保所有受法規規範業者均能真正知情，不得僅通知登記有案繁殖買賣業者。

動保處處長陳英豪表示，目前持續做輔導業者，並盤點所有有登記包含美容在內寵物業者確保都有通知到，針對第一線所反應契約中窒礙難行之處也會彙整給中央。