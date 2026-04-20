快訊

恭喜！49歲五月天怪獸當爸啦 瞞到底突爆「兒子平安誕生」

日本青森規模7.4地震！恐有高3公尺海嘯 當局急籲民眾避難

台新證券又當機！股民崩潰「想買買不到、想賣賣不掉」 網酸：根本在守護持股

聽新聞
0:00 / 0:00

精準辨識台灣184種動物聲音 平均1小時錄音資料1分鐘判讀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
如與紅外線自動相機搭配，可以蒐集到更完整的野生動物資訊。圖／林業署台中分署提供
如與紅外線自動相機搭配，可以蒐集到更完整的野生動物資訊。圖／林業署台中分署提供

為強化野生動物監測技術與提升生態調查效能，林業及自然保育署台中分署辦理「台灣鳥類地圖介紹與錄音機調查方法」教育訓練，課程也介紹農業部生物多樣性研究所開發「生物音智慧辨識標記系統」，該系統已可精準辨識台灣184種動物聲音，平均1小時錄音資料僅需約1分鐘即可完成判讀，降低人力負擔，提升資料處理速度與準確度。

此次訓練邀請農業部生物多樣性研究所生態系經營組林瑞興組長授課，結合室內講授與戶外實作，協助同仁掌握最新聲景監測技術，並為後續推動台灣鳥類地圖（Taiwan Bird Atlas）計畫及伐採作業前後的森林生態監測奠定基礎。

林業保育署台中分署表示，聲音是野生動物重要的活動訊號之一，透過錄音設備可蒐集鳥類、蛙類等具鳴聲動物的資料。相較於紅外線自動相機較容易受拍攝方向與角度限制，錄音機能同時涵蓋較大範圍的生物族群。透過記錄由動物、人為活動與環境所組成的「聲景」，可分析物種分布與數量變化外，可進一步解析求偶、育雛與捕食等行為模式，對於掌握生態系動態具有高度價值。

台中分署表示，過去「聲景」資訊分析受限於音頻判讀困難，又耗費大量人力與時間成本，應用上有所限制。近年隨著人工智慧技術發展，農業部生物多樣性研究所開發「生物音智慧辨識標記系統（SILIC）」，透過將動物鳴聲轉換為頻譜圖像，並運用卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）深度學習模型進行辨識，大幅提升分析效率。目前系統已可精準辨識台灣184種動物聲音，平均1小時錄音資料僅需約1分鐘即可完成判讀。

林瑞興介紹「聲景」監測錄音機的操作方式，說明如何透過於林班地進行網格化調查，完成鳥類地圖(Atlas)繪製，具體呈現台灣鳥類在空間上的分布情形以及長期變化趨勢，本次調查也有許多樣區位於交通不便、傳統人力不易長時間調查的深山地區，也是活用自動錄音機在設定完成後可持續記錄多日聲音資料特性，克服以往難以調查的挑戰。

林業保育署台中分署人員在課程中，實地於戶外進行掛設操作。圖／林業署台中分署提供
林業保育署台中分署人員在課程中，實地於戶外進行掛設操作。圖／林業署台中分署提供

只需將錄音機以棉繩或扁帶吊掛於樣區的樹幹上，即可蒐集該區域的聲景資訊。圖／林業署台中分署提供
只需將錄音機以棉繩或扁帶吊掛於樣區的樹幹上，即可蒐集該區域的聲景資訊。圖／林業署台中分署提供

農業部

延伸閱讀

115會考自然科／倒數衝刺！自然科奪A計畫 專業教師帶你直擊命題核心

貓派大勝狗派！數據揭曉家貓174萬大增33%、家犬148萬略減1.2%

「世界最長蛇」網紋蟒頻繁出沒高雄 專家示警：南部恐已出現繁殖族群

台灣動展法「保證金」制度全球創舉 卻缺乏收容展演動物空間

相關新聞

貓派大勝狗派！數據揭曉家貓174萬大增33%、家犬148萬略減1.2%

農業部今發布2025年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數146萬2528隻，相較2023年的148萬637隻，減少1萬8109隻，減幅1.2%；全國推估家貓數為174萬2033隻，相較2023年131萬1449隻大增43萬584隻，增幅32.8%。

業者批「寵物美容定型化契約」不客觀 議員曝沒被通知還恐挨罰30萬

截至去年11月，全台貓狗登記數已約20.7萬隻，已超越新生兒數2倍以上。隨著寵物美容爭議愈來愈多，農業部今年推行「寵物美容定型化契約」保障飼主與毛孩權益，但業者指出契約缺乏客觀判斷，若美容過程中發生意外責任難以界定，各說各話更讓業者處於弱勢，議員呼籲，市府應收集業者心聲向中央反映，避免行政怠惰。

繼用藥爭議...寵物美容定型契約也怨聲載道 議員點出5爭點缺配套

繼動物用藥新制缺配套農業部拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」也遭質疑亂象多。北市議員接獲飼主業者陳情，指定型化契約缺配套衍生五大爭點，包括不得加收費用導致飼主先被「收好收滿」；寵物異常應妥善處理但非獸醫怎救；還有美容逾時定義釐清、金額逾1萬元需信託卻無銀行開辦、還有個資外洩等疑慮。

媽祖進香季「媽祖魚」不出現 生態團體指兩件事對台灣白海豚壓力大

「媽祖魚」台灣白海豚常在每年媽祖進香季現蹤，財團法人台灣護聖宮教育基金會舉辦賞豚卻撲空，基金會董事長林肇睢說，搭船出海看到白海豚機會為三分之一，民眾關注媽祖進香活動，應同時關心數量日漸稀少的白海豚。

「世界最長蛇類」外來網紋蟒頻出沒高雄 恐已繁殖

台灣爬行類動物保育協會與相關研究團隊最新調查指出，高雄地區近十四年間已累積至少十九筆野外網紋蟒紀錄，這是世界上最長，具有高度入侵潛力的外來種的蛇類，其中多筆集中於典寶溪流域，並出現疑似幼蛇個體，顯示網紋蟒在台灣南部野外自行繁殖的可能性不容忽視。

紫斑蝶遷徙飛越雲林數量暴減…未達「國道蝶道」防護門檻 保育團體說明原因

紫斑蝶每年清明節前後由南往北遷徙，雲林縣林內鄉是必經之路，今年蝶量偏少，迄今未見爆量飛越，統計約僅4.1萬隻，甚至未達「國道蝶道」防護機制啟動門檻，和過去3、40萬隻相差甚多。台灣紫斑蝶生態保育協會初判原因可能與年初乾旱有關，後續是否會再出現大量蝶蹤仍待觀察。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。