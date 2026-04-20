精準辨識台灣184種動物聲音 平均1小時錄音資料1分鐘判讀

為強化野生動物監測技術與提升生態調查效能，林業及自然保育署台中分署辦理「台灣鳥類地圖介紹與錄音機調查方法」教育訓練，課程也介紹農業部生物多樣性研究所開發「生物音智慧辨識標記系統」，該系統已可精準辨識台灣184種動物聲音，平均1小時錄音資料僅需約1分鐘即可完成判讀，降低人力負擔，提升資料處理速度與準確度。

此次訓練邀請農業部生物多樣性研究所生態系經營組林瑞興組長授課，結合室內講授與戶外實作，協助同仁掌握最新聲景監測技術，並為後續推動台灣鳥類地圖（Taiwan Bird Atlas）計畫及伐採作業前後的森林生態監測奠定基礎。

林業保育署台中分署表示，聲音是野生動物重要的活動訊號之一，透過錄音設備可蒐集鳥類、蛙類等具鳴聲動物的資料。相較於紅外線自動相機較容易受拍攝方向與角度限制，錄音機能同時涵蓋較大範圍的生物族群。透過記錄由動物、人為活動與環境所組成的「聲景」，可分析物種分布與數量變化外，可進一步解析求偶、育雛與捕食等行為模式，對於掌握生態系動態具有高度價值。

台中分署表示，過去「聲景」資訊分析受限於音頻判讀困難，又耗費大量人力與時間成本，應用上有所限制。近年隨著人工智慧技術發展，農業部生物多樣性研究所開發「生物音智慧辨識標記系統（SILIC）」，透過將動物鳴聲轉換為頻譜圖像，並運用卷積神經網路（Convolutional Neural Network, CNN）深度學習模型進行辨識，大幅提升分析效率。目前系統已可精準辨識台灣184種動物聲音，平均1小時錄音資料僅需約1分鐘即可完成判讀。

林瑞興介紹「聲景」監測錄音機的操作方式，說明如何透過於林班地進行網格化調查，完成鳥類地圖(Atlas)繪製，具體呈現台灣鳥類在空間上的分布情形以及長期變化趨勢，本次調查也有許多樣區位於交通不便、傳統人力不易長時間調查的深山地區，也是活用自動錄音機在設定完成後可持續記錄多日聲音資料特性，克服以往難以調查的挑戰。

林業保育署台中分署人員在課程中，實地於戶外進行掛設操作。圖／林業署台中分署提供