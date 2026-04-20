繼用藥爭議...寵物美容定型契約也怨聲載道 議員點出5爭點缺配套

繼動物用藥新制缺配套農業部拍板暫緩，去年上路的「寵物美容定型化契約」也遭質疑亂象多。北市議員接獲飼主業者陳情，指定型化契約缺配套衍生五大爭點，包括不得加收費用導致飼主先被「收好收滿」；寵物異常應妥善處理但非獸醫怎救；還有美容逾時定義釐清、金額逾1萬元需信託卻無銀行開辦、還有個資外洩等疑慮。

根據北市動保處統計，目前北市家犬數已逾13萬隻、家貓11萬隻。隨著寵物美容愈來愈普及，農業部推行「寵物美容定型化契約」去年五月上路，不過北市議員林珍羽陸續接獲陳情。

「定型化契約上路後，價格就直接被『收好收滿』。」林珍羽說，有飼主說，這個定型化契約上路後，因不能再加收費用，導致業者的價格一開始就直接加滿，例如以前洗澡700元，如需除廢毛就再看狀況加100至500元，不過現在卻是直接一開始就收700加500元。

寵物美容業者也怨聲載道，表示定型化契約上路後，很多費用都是要看寵物的狀況，才知道要做哪些服務，就好比醫師要診斷後才會知道要做哪些項目，需要多少錢。

林珍羽也點出定型化契約欠缺配套的五大爭議疑慮，除合約訂定之後就無法加收費用，根據定型化契約第六條也規定，美容服務期間若寵物異常或死亡，應立即「妥善處理」？但林問，什麼叫妥善處理，可能導致業者根本不敢收「年邁犬貓」，甚至依規定，急救也應該要由獸醫師處理。

林珍羽也提到，根據定型化契約規定，只要包月超過一萬元，業者就要有銀行信託，但目前根本沒有銀行承辦這樣的信託業務，一旦被抓到也會被開罰；還有逾時費爭議定義不清，逾時不能等於非法寄養；甚至定型化契約需要身分證字號簽名，也讓飼主有個資外洩等疑慮。

北市產發局長陳俊安回應，該定型化契約去年五月已經上路，因涉及全國一體適用，北市府會將第一線面臨到的問題向中央反映；另外，北市府三月開始稽查，但還是以勸導、輔導優先。

林珍羽則提出兩點訴求，要求農業部釐清執法紅線，現階段配套不足下避免飼主與業者對立，應明確定義美容逾時費，並定義美容師緊急處置界；另外，也要求調高履約保證門檻，針對台北市高物價，研議調高信託門檻或提供「簡易保障工具」，保障飼主的包月折扣權益。。動保處長陳英豪允諾，會將議員的訴求適時向中央反映。