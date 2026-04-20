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媽祖進香季「媽祖魚」不出現 生態團體指兩件事對台灣白海豚壓力大

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
媽祖進香旺季，原則上較容易見到台灣白海豚。記者簡慧珍截圖自台灣護聖宮教育基金會提供影片
媽祖進香旺季，原則上較容易見到台灣白海豚。記者簡慧珍截圖自台灣護聖宮教育基金會提供影片

媽祖魚」台灣白海豚常在每年媽祖進香季現蹤，財團法人台灣護聖宮教育基金會舉辦賞豚卻撲空，基金會董事長林肇睢說，搭船出海看到白海豚機會為三分之一，民眾關注媽祖進香活動，應同時關心數量日漸稀少的白海豚。

台灣護聖宮教育基金會包船昨（19日）舉辦賞豚活動，在台中梧棲港外白海豚重要覓食區尋找約3小時，一無所獲，為彌補遺憾，基金會今提供先前看到白海豚影片給賞豚成員觀賞，請大家不要灰心。

基金會董事長林肇睢說，台灣白海豚又稱中華白海豚，2002年香港、加拿大鯨豚學會證實是台灣特有種，具備出生時是灰色、長大變白色，游泳很快時變粉紅色，被稱為粉紅海豚，最近媽祖在台灣遶境引起很大轟動，白海豚一樣需要大家關心，他希望下一代還能看到白海豚。

林肇睢表示，財團法人台灣護聖宮教育基金會有三大志業，分 是社會公益、文化公益、環境公益，因此基金會環境公益團隊幾乎每年舉辦賞豚活動，從梧棲港作為觀賞白海豚蹤跡的場域，現在白海豚剩不到50隻，是受到流刺網、整個海洋汙染，還有海上有風機工程，白海豚都會受干擾，所以數量逐年遞減，世界各國保育團體一直呼籲台灣要好好照顧自己的特有種白海豚。

林肇睢強調，不是每次出海都能看到白海豚，看到機會大概是三分之一，台灣百姓應該好好愛護哺乳類特有種動物，這是具體愛台灣表現。

昨梧棲港外風浪13級，彰化縣野鳥學會前理事長謝孟霖說，天氣、風浪不是沒看到白海豚的原因，梧棲港外有天然氣接收站施工沉箱出入，整個工程都在白海豚保護區範圍內，還有築堤工程，對白海豚壓力有多大？

謝孟霖質疑台灣能源政策真的需要50%是天然氣嗎？他認為，燃氣發電照理說不應該那麼多比例，雖能支援力很好但不要當作基載電力，應用來當配電，不然像這次中東戰爭一打，台灣天然氣就受很大壓力。

謝孟霖指出，台中港又要做一個天然氣接收站，對白灣白海豚干擾這麼大，令人很擔心數量僅剩約47隻的白海豚會天然滅絕，也就是不殺牠們，牠們數量就是救不起來，請不要再給牠們太大生存壓力。

要作為海堤的基層土堤做好後放在堤防邊。圖／彰化縣野鳥學會前理事長謝孟霖
要作為海堤的基層土堤做好後放在堤防邊。圖／彰化縣野鳥學會前理事長謝孟霖

拖吸式挖泥船在台灣白海豚活躍區作業。記者簡慧珍／攝影
拖吸式挖泥船在台灣白海豚活躍區作業。記者簡慧珍／攝影

媽祖進香旺季，台灣白海豚蹤跡常被看見。記者簡慧珍截圖自台灣護聖宮教育基金會提供影片
媽祖進香旺季，台灣白海豚蹤跡常被看見。記者簡慧珍截圖自台灣護聖宮教育基金會提供影片

媽祖 海豚 香港

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