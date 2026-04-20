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寵物大爆發！全國家貓174萬大增近33%、家犬148萬略減1.2%

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今發布2025年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數146萬2528隻，相較2023年的148萬637隻，減少1萬8109隻，減幅1.2%；全國推估家貓數為174萬2033隻，相較2023年131萬1449隻大增43萬584隻，增幅32.8%。圖為家貓。圖／聯合報系資料照片
農業部今發布2025年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數146萬2528隻，相較2023年的148萬637隻，減少1萬8109隻，減幅1.2%；全國推估家貓數為174萬2033隻，相較2023年131萬1449隻大增43萬584隻，增幅32.8%。圖為家貓。圖／聯合報系資料照片

農業部今發布2025年全國家犬、家貓飼養數量電訪調查推估結果，全國推估家犬數146萬2528隻，相較2023年的148萬637隻，減少1萬8109隻，減幅1.2%；全國推估家貓數為174萬2033隻，相較2023年131萬1449隻大增43萬584隻，增幅32.8%。

農業部動物保護司表示，經分析全國飼養家犬的家庭比率仍略高於飼養家貓比率，但國人飼養2隻或以上家犬的比率與2023年調查相比無明顯差異，而飼養2隻或以上家貓的比率則較以往調查增加，也使得家貓飼養總數明顯增加。

動保司說明，本次調查延續歷次調查架構，並持續精進抽樣設計及推估方式。相較2021年以住宅電話為主的抽樣方式，2023年起已納入行動電話樣本，2025年並進一步優化樣本配置，使不同區域及族群特性得以更完整呈現，提升統計代表性；然而縣市層級推估仍可能受樣本數及信賴區間影響而產生年度間波動，相關結果應併同歷次調查趨勢綜合判讀。

寵物管理指標方面，綜整2021年、2023年及2025年3次調查結果，全國家犬登記率由2021年的69.5%提升至2025年的77.2%，家犬絕育率由2021年的66.41%提高至2025年的71.75%，均呈穩定提升趨勢，其中母犬絕育率為控制繁殖與減少遊蕩犬產生之關鍵指標，其持續維持較高比率，顯示源頭管理措施已逐步發揮成效。

動保司另指出，「動物保護法」已於2024年12月16日公告將家貓納入應辦理寵物登記對象，並給予1年緩衝期，並自今年1月1日起正式執法。本次調查顯示家貓登記率由2023年58.45%提升至2025年66.48%。但調查的法規認知結果顯示，仍有相當比例飼主尚未明確認知家貓應辦理登記規定。

此外，嘉義縣44.7%、雲林縣63.6%及彰化縣66.2%的家犬登記率，以及嘉義市52.6%、雲林縣70.5%及基隆市72.4%的母犬絕育率顯著低於全國平均，這些縣市相關指標長期相對偏低，仍有精進空間，呼籲飼主依規定辦理登記及落實絕育，做好源頭管理，減少遊蕩犬貓產生。

農業部 動物 寵物

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