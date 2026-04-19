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紫斑蝶遷徙飛越雲林數量暴減…未達「國道蝶道」防護門檻 保育團體說明原因

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
紫斑蝶季將結束，今年飛抵雲林時間延後，迄今數量也比前兩年大幅減少。記者蔡維斌／攝影
紫斑蝶季將結束，今年飛抵雲林時間延後，迄今數量也比前兩年大幅減少。記者蔡維斌／攝影

紫斑蝶每年清明節前後由南往北遷徙，雲林縣林內鄉是必經之路，今年蝶量偏少，迄今未見爆量飛越，統計約僅4.1萬隻，甚至未達「國道蝶道」防護機制啟動門檻，和過去3、40萬隻相差甚多。台灣紫斑蝶生態保育協會初判原因可能與年初乾旱有關，後續是否會再出現大量蝶蹤仍待觀察。

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，清明前後是紫斑蝶由高雄茂林往北遷徙的季節，每年都會有大量蝶群飛經林內鄉國道3觸口段，台灣紫斑蝶生態保育協會每年出動大批志工展開保育行動，國道也都會啟動讓道，讓蝶群安全飛越國道。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥指出，他們3月進駐林內觀測站紀錄紫斑蝶的飛流量，迄今約僅4.1萬隻飛越，數量較多的蝶群集中在清明節期間，每天最多約1萬隻飛過，4月2日當天最多，每分鐘170隻，其次為4月9日約140隻，但仍未達每分鐘250隻的「國道讓道」的防護機制標準。

陳瑞祥表示，2024年統計紫斑蝶飛越量逾40萬隻、2025年近30萬隻，相較於前兩年，今年至今約只4萬多，蝶量驟減初步判斷可能因今年氣候較乾旱導致植物生長不佳，進而影響紫斑蝶產卵孵化，幼蟲缺乏嫩葉可食，存活困難。

陳瑞祥說，這幾天雖有近千隻紫斑蝶飛越，但平均每分鐘最多僅約10隻，這種情形2014年也曾發生，當年也因氣候乾旱造成蝶量僅約4.9萬隻，創下新低。

陳瑞祥指出，高雄茂林蝶谷2月間約有30萬隻紫斑蝶飛離蝶谷，今年在林內觀測，發現紫斑蝶多數為「老蝶」，並未觀察到新羽化的新成蝶，觀測人員將會持續監測到4月30日，從今年「新蝶」數量較分散來看，在5月蝶季結束前，是否會有大量紫斑蝶飛越，仍有待觀察，若以目前的蝶況研判，推估今年可能約只5萬隻，應和2014年相差不多。

國道3林內段架設護蝶網，保護紫斑蝶群飛越國道。記者蔡維斌／攝影
國道3林內段架設護蝶網，保護紫斑蝶群飛越國道。記者蔡維斌／攝影

國道3林內段架設護蝶網，保護紫斑蝶群飛越國道，保教育志工也觀測統計蝶量。記者蔡維斌／翻攝
國道3林內段架設護蝶網，保護紫斑蝶群飛越國道，保教育志工也觀測統計蝶量。記者蔡維斌／翻攝

墨西哥 雲林 紫斑蝶

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