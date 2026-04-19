「世界最長蛇」網紋蟒頻繁出沒高雄 專家示警：南部恐已出現繁殖族群

近年高雄地區陸續傳出大型蟒蛇現蹤的消息，台灣爬行類動物保育協會與相關研究團隊最新調查指出，南部高雄地區近14年間已累積至少19筆野外網紋蟒紀錄，其中多筆集中於典寶溪流域，並出現疑似幼蛇個體，顯示網紋蟒在台灣南部野外自行繁殖的可能性不容忽視。

網紋蟒（Malayopython reticulatus）為世界上最長的蛇類，主要分布於東南亞，體長可達3至6公尺，少數甚至超過7公尺。網紋蟒適應力極強，能棲息於森林、河岸、濕地，甚至人類聚落周邊，也因此在全球多地被視為具有高度入侵潛力的外來種。美國佛羅里達與波多黎各目前皆已建立野外族群，對當地生態造成明顯影響。

研究團隊指出，台灣並非網紋蟒天然分布區，但因過去寵物市場需求，曾有相當數量個體經貿易進入台灣。自2017年起，網紋蟒被列為珍貴稀有保育類野生動物後，已無法再進行合法國際輸入。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋指出，值得注意的是，2017年高雄燕巢一處工地曾挖出一條雌性網紋蟒，該個體在被暫時收容約3周後產下受精卵，顯示其在野外時即已懷卵。更關鍵的是，2024年9月研究團隊於同樣位於典寶溪流域的區域，再度發現一條吻肛長僅98公分的幼蛇，推測僅孵化約半年左右。這些紀錄成為目前支持野外繁殖的重要間接證據。

游崇瑋表示，除了個體年齡線索外，空間分布也值得警惕。研究發現，19筆紀錄中有10筆集中在典寶溪流域附近，具有高度地緣關聯性。若僅以偶發棄養或單次逸出解釋，難以合理說明如此集中的分布型態。相較之下，台灣飼養數量原本更多的緬甸蟒，在相同時期於南部的野外紀錄反而僅有4筆，進一步提高了網紋蟒已在野外建立族群的可能性。

游崇瑋表示，目前雖尚未取得如野外產卵或抱卵個體等直接繁殖證據，但從懷卵成蛇、幼蛇出現，以及多點長期紀錄綜合判斷，高雄地區的網紋蟒事件恐怕已不再只是零星個案，而是逐漸浮現中的外來入侵族群。

對此，研究團隊建議，應優先針對典寶溪流域周邊熱區，如燕巢、大社、大樹及仁武等地，加強在地居民宣導與通報機制，並由捕蜂捉蛇團隊與研究單位合作，持續蒐集樣本與監測資料。未來若族群進一步擴張，也可參考國外利用「猶大蛇技術（Judas snake technique）」進行追蹤移除，以提高管理效率。

研究團隊強調，唯有及早建立完整監測系統，結合地方政府、學術單位與民眾合作，才能在公共安全、生態保育與外來種管理之間取得平衡，避免南台灣成為下一個大型外來蟒蛇入侵熱區。