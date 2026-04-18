基隆非法鳥網再現遊隼慘亡黑鳶逃死 警速成立專案小組調查

基隆市七堵山區去年遭人架設非法鳥網導致4隻保育類黑鳶慘死，昨市府又在暖暖山區查獲非法鳥網，1隻保育類遊隼、10隻賽鴿掛網慘死，另有1隻黑鳶獲救。市警第三分局表示，已主動成立專案小組著手展開調查，

第三警分局表示，針對暖暖運動公園後方山區查獲非法鳥網，造成包含保育類黑鳶獲救及數隻賽鴿等鳥類死亡案，警方已主動成立專案小組著手展開調查，初步清查本案警方尚未接獲有相關民眾報案，亦未接獲動物保護單位通報。

第三分局指出，警方對於非法架網捕捉野生動物的執法態度堅決，去年11月7日查獲吳姓、王姓犯嫌涉嫌於山區架設鳥網捕捉賽鴿，現場查扣鳥網、彈弓、鉛彈及賽鴿等相關證物，全案依加重竊盜等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。後續將持續加強山區巡守勤務，並與動物保護機關建立更緊密橫向聯繫與通報機制，共同防制非法設置鳥網及獵捕行為。

警方呼籲，民眾切勿以身試法，非法架設鳥網、捕捉賽鴿或野生動物，除可能觸犯刑法加重竊盜罪外，若涉及保育類野生動物，亦可能違反野生動物保育法。警方將持續強力取締相關不法行為，以維護社會秩序與自然生態。

去年11月警方查獲吳姓、王姓犯嫌涉嫌於山區架設鳥網捕捉賽鴿，現場查扣鳥網、彈弓、鉛彈及賽鴿等證物。記者游明煌／翻攝