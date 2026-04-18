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春季鴿賽非法鳥網再現遊隼誤中慘亡黑鳶逃死 謝國樑：繩之以法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆查獲非法鳥網，一隻黑鳶報運獲救，另有1隻遊隼及10隻賽鴿掛網慘死。圖／基隆動保所提供
基隆查獲非法鳥網，一隻黑鳶報運獲救，另有1隻遊隼及10隻賽鴿掛網慘死。圖／基隆動保所提供

基隆市七堵山區去年遭人架設非法鳥網造成4隻保育類黑鳶慘死，昨天市府又在暖暖山區查獲非法鳥網，導致1隻保育類遊隼、10隻賽鴿掛網慘死，另有1隻黑鳶幸運獲救。市長謝國樑今天說，今天就會請警察局召開專案的討論，任何傷害的行為，未來一定會將他們繩之以法。

謝國樑今天上午參加基中校慶時受訪說，基隆市府對於市鳥黑鳶的保護一向不遺餘力，市府和警察局平尚都非常的重視，非常生氣聽到又有其他集團想要來傷害黑鳶，今天就會請警察局召開專案的討論，把未來的偵查作為持續向市民報告。

謝國樑表示，去年有4隻黑鳶因山區非法鳥具掛網死亡，如今又有一隻遊隼喪命，有一隻黑鳶幸運獲救，任何傷害市鳥黑鳶的違法行為，未來一定都會將他們繩之以法。

基隆動保所昨天接獲民眾通報，在暖暖運動公園後方山區查獲大批非法鳥網隱蔽的山谷間，共12隻鳥禽懸掛網上，目視原本以為都已氣絕，收網時一保育類黑鳶突「眨眼」，展現出極強的求生意志，幸運獲救，動保人員緊急後送台灣猛禽研究會治療，另有1隻保育類遊隼及10隻賽鴿掛網慘死。

動保所表示，研判近日適逢北海春季鴿賽，這片大型鳥網極可能是不肖擄鴿集團為攔截賽鴿所架設的陷阱，害無辜遊隼慘死，為免更多鳥類生態受害，昨已一次性全數清除。

動保所長陳柏廷說，架設鳥網不僅嚴重破壞自然環境與生態，若違法獵捕到保育類野生猛禽，依野生動物保育法最高得處5年以下有期徒刑，請民眾切勿心存僥倖以身試法。為維持永續生態。

去年11月曾有4隻黑鳶在七堵山區非法鳥網掛網慘死，動保所自去年起便積極與台灣猛禽研究會以及基隆市野鳥學會展開合作，持續加強山區的鳥網巡查與清除工作，力求減少野鳥誤觸陷阱的悲劇。

市長謝國樑今天說，今天就會請警察局召開專案的討論，任何傷害的行為，一定會將他們繩之以法。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天說，今天就會請警察局召開專案的討論，任何傷害的行為，一定會將他們繩之以法。記者游明煌／攝影

基隆 遊隼 黑鳶 謝國樑

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基隆非法鳥網奪命 黑鳶眨眼獲救

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