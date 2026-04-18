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影／校園剪樹竟鋸枝幹趕鳥！雛鳥受驚炸毛影片曝光…網炸鍋

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影／校園修剪樹枝竟鋸枝幹趕鳥 雛鳥受驚炸毛影片曝光網炸鍋

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭吳沙國中校園樹上有黑冠麻鷺築巢，卻遭修枝的園藝工人鋸斷枝幹驚擾。圖／民眾提供
宜蘭吳沙國中校園樹上有黑冠麻鷺築巢，卻遭修枝的園藝工人鋸斷枝幹驚擾。圖／民眾提供

宜蘭縣吳沙國中雇工修剪校園樹枝，昨天工人因見樹上有黑冠麻鷺築巢，疑似為了驅趕，竟持電鋸鋸斷鳥巢前端枝幹，當時巢內有親鳥帶著4隻鶵鳥，在巢內搖搖晃晃，嚇到炸毛，頻頻發出悲鳴，影片曝光引起網友憤怒，校方道歉，表示已經先停工並圍起封鎖線補救，持續觀測確保鳥兒一家不受驚擾。

有網友在臉書貼出照片和影片，表示吳沙國中修剪校園樹枝，工人看到一棵樹上有黑冠麻鷺築巢，疑似為求施工方便，先以樹枝逗弄鶵鳥，又持電鋸鋸斷鳥巢前端枝幹及周邊枝葉，看著鳥巢搖搖晃晃及鳥兒悲鳴聲，親鳥還一度離巢，讓他非常不捨。

「不能等鳥兒離巢再處理嗎？」、「鋸這麼近的樹枝是想要讓這個鳥巢掉下來嗎？」，網友看到畫面直呼太誇張，除了痛批包商，也質疑學校缺乏保護動物的認知及常識，要如何教育學生？

吳沙國中獲悉後道歉並立即要求停工，並在臉書說明處置情況。校方表示，已在鳥巢上午約80公分高架設横舖的黑布遮蔭擋雨與該區域停工，持續觀測發現親鳥飛回巢中餵食幼鳥，顯示處置作為有降低對生態的干擾，並讓親鳥等重新接納該環境。

校方表示，為確保鳥兒一家不受驚擾，已在受影響樹木周邊架設封鎖線，畫定明確的生態觀察保留區，嚴禁非相關人員進入。也向全體師生公告要求遠離該區域，切勿喧嘩、逗弄等，學生們充分表現出極高對校園生物的尊重。

縣府農業處今天一早就到學校了解是否違反野生動物保育法相關規定。農業處表示，若涉及獵捕一般類野生動物，將面臨6萬元至30萬元罰鍰，若是獵捕保育類野生動物，還會面臨6個月到5年有期徒刑，且得併科20萬元到100萬元罰金。

宜蘭吳沙國中雇工修枝卻驚擾築巢的黑冠麻鷺，引起眾怒，校方致歉立即停工補救。圖／取自吳沙國中臉書
宜蘭吳沙國中雇工修枝卻驚擾築巢的黑冠麻鷺，引起眾怒，校方致歉立即停工補救。圖／取自吳沙國中臉書

宜蘭吳沙國中校園樹上有黑冠麻鷺築巢，卻遭修枝的園藝工人鋸斷枝幹驚擾。圖／民眾提供
宜蘭吳沙國中校園樹上有黑冠麻鷺築巢，卻遭修枝的園藝工人鋸斷枝幹驚擾。圖／民眾提供

動物 校園 黑冠麻鷺

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