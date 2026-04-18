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基隆非法鳥網奪命 黑鳶眨眼獲救

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆查獲非法鳥網，一隻黑鳶因被發現會眨眼幸運獲救，另有一隻遊隼及十隻賽鴿掛網慘死。圖／基隆動保所提供
基隆查獲非法鳥網，一隻黑鳶因被發現會眨眼幸運獲救，另有一隻遊隼及十隻賽鴿掛網慘死。圖／基隆動保所提供

基隆動保所昨接獲民眾通報，在暖暖運動公園後方山區查獲大批非法鳥網，發現十二隻鳥掛網上，本以為都已氣絕，收網時一隻保育類黑鳶突「眨眼」展現求生意志，得以幸運獲救，動保人員緊急後送台灣猛禽研究會治療，但一隻保育類遊隼及十隻賽鴿掛網慘死。

台灣猛禽研究會回報，這隻大難不死的黑鳶年紀偏輕，體重七一○公克，身體脫水，但從胸肌的厚度評估，整體體態仍算適中、精神狀況穩定，已能自行站立，後續將留在研究會接受進一步的專業醫療與照護。

動保所表示，研判近日適逢北海春季鴿賽，這片大型鳥網極可能是不肖擄鴿集團為攔截賽鴿所架設的陷阱。為免更多生態受害，動保所已當場清除。所長陳柏廷表示，架設鳥網不僅嚴重破壞自然環境與生態，若違法獵捕到保育類野生猛禽，依野生動物保育法最高得處五年以下有期徒刑，請民眾切勿以身試法。

黑鳶為基隆市市鳥，農業部林保署去年調查全台族群數量已達一○三三隻，創歷年新高。然而，人為陷阱仍是牠們生存的重大威脅，去年十一月曾有四隻黑鳶在七堵山區非法鳥網掛網慘死，動保所積極與台灣猛禽研究會、基隆市野鳥學會合作，持續加強山區巡查。

基隆 黑鳶

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