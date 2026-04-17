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宜蘭棲蘭山「注意熊出沒」 100線林道首度拍到台灣黑熊和熊窩

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭棲蘭山100線林道，近日記錄到台灣黑熊現身。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
宜蘭棲蘭山100線林道，近日記錄到台灣黑熊現身。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

林業保育署宜蘭分署委託專業團隊在宜蘭棲蘭山執行台灣黑熊調查及監測工作，近日在100線林道首度記錄到黑熊身影，分署人員也在林道沿線發現熊窩，證明黑熊出沒，將設置告示牌及熊鈴，提醒民眾注意，避免人熊不期而遇。

因台灣黑熊族群擴張，且活動範圍相當廣，宜蘭分署去年4月起委託團隊在棲蘭山100線林道調查黑熊族群，近日回收紅外線自動相機，發現在林道29公里處，記錄下黑熊身影，此外，宜蘭分署人員這個月也在林道18.5公里處發現一個直徑約2公尺的熊窩，內部遺留有熊毛，且有黑熊獵食後的動物遺骸。

宜蘭分署今天呼籲，山友若進出該區域，應盡量結伴同行，隨身攜帶熊鈴或可發出聲響的器具，必要時還可準備防熊噴霧；若真的遇到台灣黑熊，應維持安全距離，千萬不要靠近或追逐拍照，以維護自身安全。

宜蘭分署表示，台灣黑熊逐漸接近人類活動場域，為加強宣導防熊知識，將在100線林道設置告示牌提醒山友及遊客「注意熊出沒」，也規畫設置熊鈴掛置區，提供山友上山時借用，下山再歸還即可。

宜蘭分署提醒，台灣黑熊嗅覺非常靈敏，山區活動時應妥善保存食物，廚餘也要帶下山，避免因食物氣味，吸引到台灣黑熊。

宜蘭棲蘭山100線林道，近日發現熊窩。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供
宜蘭棲蘭山100線林道，近日發現熊窩。圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供

台灣黑熊 林業 宜蘭

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