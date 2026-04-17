影／基隆非法鳥網奪命 黑鳶「眨眼」獲救、1遊隼10鴿掛網慘死

基隆動保所今天接獲民眾通報，在暖暖運動公園後方山區查獲大批非法鳥網隱蔽的山谷間，共12隻鳥禽懸掛網上，目視原本以為都已氣絕，收網時一保育類黑鳶突「眨眼」，展現出極強的求生意志，幸運獲救，動保人員緊急後送台灣猛禽研究會治療，另有1隻保育類遊隼及10隻賽鴿掛網慘死。

根據台灣猛禽研究會回報，這隻大難不死的黑鳶年紀偏輕。目前測量體重為710公克，身體雖有脫水的狀況，但從胸肌的厚度評估，其整體體態仍算適中。精神狀況穩定，且已能自行站立，後續將留在研究會接受進一步的專業醫療與照護。

動保所表示，現場網具鳥禽屍體還包含1隻保育類猛禽遊隼，其餘全數皆為鴿子，研判近日適逢北海春季鴿賽，這片大型鳥網極可能是不肖擄鴿集團為攔截賽鴿所架設的陷阱。為免更多生態受害，動保所已當場將這片為害山林的大型鳥網一次性全數清除。

動保所陳柏廷所長嚴正呼籲，架設鳥網不僅嚴重破壞自然環境與生態，若違法獵捕到保育類野生猛禽，依野生動物保育法最高得處5年以下有期徒刑，請民眾切勿心存僥倖以身試法。為維持永續生態。

去年11月曾有4隻黑鳶在七堵山區非法鳥網掛網慘死，動保所自去年起便積極與台灣猛禽研究會以及基隆市野鳥學會展開合作，持續加強山區的鳥網巡查與清除工作，力求減少野鳥誤觸陷阱的悲劇。

黑鳶為基隆市的市鳥，根據農業部林業及自然保育署公布的2025年調查結果，全台黑鳶族群數量已達1033隻，創下歷年調查新高。然而，人為陷阱仍是牠們生存的重大威脅。

本月3日下午，基隆望海巷漁港海域才剛發生一起黑鳶遭廢棄釣魚線纏繞雙腿、落海險溺的事件。所幸經通報後，在產發處長協調休閒漁船與熱心民眾海空聯手下順利獲救，加上草山猛禽中心的專業醫療即時照護，該隻黑鳶休養後已於10日在潮境公園成功野放。

基隆再傳非法鳥網奪多命，一隻黑鳶報運獲救，另有1隻遊隼及10隻賽鴿掛網慘死。圖／基隆動保所提供

基隆再傳非法鳥網奪多命，一隻黑鳶報運獲救，另有1隻遊隼及10隻賽鴿掛網慘死。圖／基隆動保所提供

基隆再傳非法鳥網奪多命，一隻黑鳶報運獲救，另有1隻遊隼及10隻賽鴿掛網慘死。圖／基隆動保所提供