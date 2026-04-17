快訊

「感到被背叛」卓榮泰WBC觀戰日本動怒 我外交部回應

白沙屯媽眼皮子底下幹壞事？發送玉米變收費 香燈腳驚傳「被索5千」

聽新聞
0:00 / 0:00

紅綠燈成八哥鳥「育嬰室」 基隆市府研議對策

中央社／ 基隆17日電

基隆市七賢橋附近紅綠燈近日出現八哥鳥築巢景象。動保所今天表示，號誌運作溫度有助雛鳥生長，在不影響號誌運作及行車安全前提下，建議待離巢後清除，下週將邀專家研議對策。

許多駕駛人近期行經七堵區俊賢路的七賢橋附近遇上紅燈，抬頭偶爾會看見意外驚喜，紅綠燈頂端竟被飛鳥當成新家，甚至目擊八哥鳥往返穿梭，嘴裡銜著枯枝忙著趕工築巢。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷今天表示，八哥鳥等偏向洞穴型鳥類會在號誌燈上築巢，現在是八哥鳥繁殖季，在號誌燈上築巢除有地形優勢外，號誌燈運作時產生的微溫，也有助於鳥蛋孵化及雛鳥生長。

陳柏廷指出，鳥巢如果已影響號誌燈運作或行車安全，會請相關單位協助移除，過程中若在巢內發現鳥蛋或雛鳥，會交由動保所協助安置，在不影響號誌運作及交通安全前提下，建議民眾在繁殖期間盡量不要干擾，等雛鳥羽翼豐滿自然離開後，交通單位會再派員清除廢棄巢體。

陳柏廷表示，下週將邀請鳥類專家至市府演講，並邀集交通等相關單位，針對八哥鳥棲息習性共同研議解決方案，現階段呼籲市民以平常心看待這處都市自然景觀，避免過度靠近或驅趕。

根據農業知識入口網介紹，家八哥棲息於平原及丘陵具開闊裸地及短草地之處，如都市內的公園、校園、停車場、公路旁等，極為適應人類環境，毫不畏懼在人類周遭活動。

紅綠燈 基隆

延伸閱讀

黑鳶港邊覓食「致命危機」釣魚線纏繞受困獲救 去年也有昨再發生

「憤怒鳥」現身新北三芝？一臉呆萌竟是台灣保育類最迷你貓頭鷹

相關新聞

澎湖珊瑚礁魚類會搬家 成保育缺口

東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有搬家行為，成年時會遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居，但幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍外，形成明顯的保育缺口，呼籲政府精準管理。

【動物冷知識】血腥味引來獵食者！母象分娩關鍵時刻 象群圍圈上演生死守護

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？科學家記錄到一群鯨魚正在將剛出生的小鯨魚推舉到海面，他們在幹嘛？今天讓我們一起來看看，三個有趣的動物助產冷知識吧！！

珊瑚礁幼魚熱點大量落在保護區外 專家籲納入「生活史」

海洋保護區是保育海洋生物維繫海洋永續的重要措施，根據東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的石斑魚、鸚哥魚與笛鯛等珊瑚礁魚類，幼年時偏好藻類與珊瑚礁混合棲地，成年時則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。專家指出，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外，形成明顯的保育缺口，政府應透過分區管理，保育也應建立完整的生活史保護網，才能精準管理。

還好沒事…三花貓墜2公尺深廢棄水箱哀嚎求助 醫師分析可能原因

新北市動保處日前接獲通報，位於新店區安平路有隻三花貓，疑似被大貓追趕不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，無法自行脫困，動保員將受困小貓帶回檢傷醫療，所幸三花貓僅有神情緊張及輕微脫水現象，經過加強照護、餵食營養品及輸液治療後已恢復健康，目前收容在新店動物之家開放認養。

用「寵物專用」消毒液拖地…5幼貓離奇暴斃 業者：死因難認定

4月6日，中國大陸寧夏的陳女士在社交平台發文稱，她在使用「滴露（Dettol）寵物專用消毒液」拖地後，家中5隻原本健康活潑的幼貓，竟在數小時後集體死亡。陳女士認為，滴露這款消毒液的核心成分苯扎氯銨對幼貓具有致命毒性。

寵物用藥新制將另立新法 朝野齊轟

衛福部與農業部所訂原訂七月上路的寵物用藥新制臨時喊卡，農業部防檢署署長杜麗華昨於立法院備詢時表示，二日內將「註銷」新制，重訂新版條文。朝野立委均痛批，歷經二年溝通制度，竟在一天內表決延後，隨後草率註銷，令人費解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。