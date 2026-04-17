紅綠燈成八哥鳥「育嬰室」 基隆市府研議對策

基隆市七賢橋附近紅綠燈近日出現八哥鳥築巢景象。動保所今天表示，號誌運作溫度有助雛鳥生長，在不影響號誌運作及行車安全前提下，建議待離巢後清除，下週將邀專家研議對策。

許多駕駛人近期行經七堵區俊賢路的七賢橋附近遇上紅燈，抬頭偶爾會看見意外驚喜，紅綠燈頂端竟被飛鳥當成新家，甚至目擊八哥鳥往返穿梭，嘴裡銜著枯枝忙著趕工築巢。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷今天表示，八哥鳥等偏向洞穴型鳥類會在號誌燈上築巢，現在是八哥鳥繁殖季，在號誌燈上築巢除有地形優勢外，號誌燈運作時產生的微溫，也有助於鳥蛋孵化及雛鳥生長。

陳柏廷指出，鳥巢如果已影響號誌燈運作或行車安全，會請相關單位協助移除，過程中若在巢內發現鳥蛋或雛鳥，會交由動保所協助安置，在不影響號誌運作及交通安全前提下，建議民眾在繁殖期間盡量不要干擾，等雛鳥羽翼豐滿自然離開後，交通單位會再派員清除廢棄巢體。

陳柏廷表示，下週將邀請鳥類專家至市府演講，並邀集交通等相關單位，針對八哥鳥棲息習性共同研議解決方案，現階段呼籲市民以平常心看待這處都市自然景觀，避免過度靠近或驅趕。

根據農業知識入口網介紹，家八哥棲息於平原及丘陵具開闊裸地及短草地之處，如都市內的公園、校園、停車場、公路旁等，極為適應人類環境，毫不畏懼在人類周遭活動。