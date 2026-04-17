聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖珊瑚礁魚類會搬家 成保育缺口

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
小鼻綠鸚哥魚。圖／溫國彰提供
小鼻綠鸚哥魚。圖／溫國彰提供

東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有搬家行為，成年時會遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居，但幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍外，形成明顯的保育缺口，呼籲政府精準管理。

台灣科技媒體中心昨邀請專家，從生物調查、社會經濟、實際管理經驗三個面向解析海洋保育政策的規畫與成效。

溫國彰指出，研究團隊發現澎湖南方四島的石斑魚、鸚哥魚與笛鯛等珊瑚礁魚類，幼魚偏好藻類與珊瑚礁混合棲地作為育幼場所，成魚則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。研究顯示，幼魚主要聚集在東嶼坪、西嶼坪一帶，長大後才遷往東吉嶼、西吉嶼，但目前只有鐵砧嶼畫設生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外。

溫國彰說，這次研究發現珊瑚礁魚類的遷移行為，在制定保育措施時，應要建立完整的生活史保護網才能精準管理。除納入育幼熱點，保護部分成魚族群使族群永續外，若有合適的管制配套，包括建立休閒漁業的申報及總量管制制度，並推動採捕體長限制等，才能真正落實保育。

高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程助理教授廖君珮表示，無論是畫設保育區或其他管制與利用，都不能忽略在地利害關係人的參與，在地居民仍對整個澎湖海域有高度需求。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎說，就國家公園法，整個國家公園範圍都屬於保護區，會再透過法規賦予的權責分區管理，設計不同的管制強度。

西吉嶼 澎湖 珊瑚礁 保護區 魚類

延伸閱讀

海龜受傷逾7成屬人禍 復原逾1年

跟上趨勢…花蓮海豚表演場 轉型保育基地

網購鮮魚片食用不適 澎湖衛生局查扣商品送檢

海委會建台灣海洋雷達觀測網 優先補強關鍵戰略海域

相關新聞

澎湖珊瑚礁魚類會搬家 成保育缺口

東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有搬家行為，成年時會遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居，但幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍外，形成明顯的保育缺口，呼籲政府精準管理。

【動物冷知識】血腥味引來獵食者！母象分娩關鍵時刻 象群圍圈上演生死守護

哈囉大家好，我是帽帽！你知道嗎？科學家記錄到一群鯨魚正在將剛出生的小鯨魚推舉到海面，他們在幹嘛？今天讓我們一起來看看，三個有趣的動物助產冷知識吧！！

珊瑚礁幼魚熱點大量落在保護區外 專家籲納入「生活史」

海洋保護區是保育海洋生物維繫海洋永續的重要措施，根據東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的石斑魚、鸚哥魚與笛鯛等珊瑚礁魚類，幼年時偏好藻類與珊瑚礁混合棲地，成年時則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。專家指出，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外，形成明顯的保育缺口，政府應透過分區管理，保育也應建立完整的生活史保護網，才能精準管理。

還好沒事…三花貓墜2公尺深廢棄水箱哀嚎求助 醫師分析可能原因

新北市動保處日前接獲通報，位於新店區安平路有隻三花貓，疑似被大貓追趕不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，無法自行脫困，動保員將受困小貓帶回檢傷醫療，所幸三花貓僅有神情緊張及輕微脫水現象，經過加強照護、餵食營養品及輸液治療後已恢復健康，目前收容在新店動物之家開放認養。

用「寵物專用」消毒液拖地…5幼貓離奇暴斃 業者：死因難認定

4月6日，中國大陸寧夏的陳女士在社交平台發文稱，她在使用「滴露（Dettol）寵物專用消毒液」拖地後，家中5隻原本健康活潑的幼貓，竟在數小時後集體死亡。陳女士認為，滴露這款消毒液的核心成分苯扎氯銨對幼貓具有致命毒性。

寵物用藥新制將另立新法 朝野齊轟

衛福部與農業部所訂原訂七月上路的寵物用藥新制臨時喊卡，農業部防檢署署長杜麗華昨於立法院備詢時表示，二日內將「註銷」新制，重訂新版條文。朝野立委均痛批，歷經二年溝通制度，竟在一天內表決延後，隨後草率註銷，令人費解。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。