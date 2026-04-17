澎湖珊瑚礁魚類會搬家 成保育缺口

東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有搬家行為，成年時會遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居，但幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍外，形成明顯的保育缺口，呼籲政府精準管理。

台灣科技媒體中心昨邀請專家，從生物調查、社會經濟、實際管理經驗三個面向解析海洋保育政策的規畫與成效。

溫國彰指出，研究團隊發現澎湖南方四島的石斑魚、鸚哥魚與笛鯛等珊瑚礁魚類，幼魚偏好藻類與珊瑚礁混合棲地作為育幼場所，成魚則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。研究顯示，幼魚主要聚集在東嶼坪、西嶼坪一帶，長大後才遷往東吉嶼、西吉嶼，但目前只有鐵砧嶼畫設生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外。

溫國彰說，這次研究發現珊瑚礁魚類的遷移行為，在制定保育措施時，應要建立完整的生活史保護網才能精準管理。除納入育幼熱點，保護部分成魚族群使族群永續外，若有合適的管制配套，包括建立休閒漁業的申報及總量管制制度，並推動採捕體長限制等，才能真正落實保育。

高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程助理教授廖君珮表示，無論是畫設保育區或其他管制與利用，都不能忽略在地利害關係人的參與，在地居民仍對整個澎湖海域有高度需求。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎說，就國家公園法，整個國家公園範圍都屬於保護區，會再透過法規賦予的權責分區管理，設計不同的管制強度。