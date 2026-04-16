【動物冷知識】血腥味引來獵食者！母象分娩關鍵時刻 象群圍圈上演生死守護

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？科學家記錄到一群鯨魚正在將剛出生的小鯨魚推舉到海面，他們在幹嘛？

今天讓我們一起來看看，三個有趣的動物助產冷知識吧！！

大自然的分娩，從來不只是一場生理的挑戰，更是一場生與死的博弈。當新生命即將降臨，血腥味與脆弱感往往會引來潛行在暗處的掠食者。

當一頭雌性大象準備分娩時，象群中的其他成員會圍成一圈，形成保護陣。牠們一同警戒、驅趕潛在威脅，為母象提供安心的生產環境，也讓剛出生的小象能在安全的空間中降臨。

這種「集體照護」的本能，正是大象智慧中最溫暖、也最科學的一部分。

雌性倭黑猩猩分娩時，群體中的其他雌性會主動前來提供保護與支持。他們會驅趕蚊蟲、蒼蠅，以及試圖靠近的雄猩猩，維持一個相對穩定的環境；甚至會將手伸向產道附近，透過特定的手勢與肢體語言安撫產婦，並在寶寶誕生的瞬間接住他，避免直接摔落地面。

相比之下，多數靈長類（如黑猩猩或紅毛猩猩）通常傾向獨自隱蔽生產，而倭黑猩猩則展現出截然不同、更加高度社會化的行為模式，證明了「同理心」與「社群連結」也是應對自然風險的強大武器。

抹香鯨的助產行為也相當有趣。為了避免剛出生、尚未掌握游泳能力的幼鯨溺水，周圍的成體會用背部將牠頂起，協助幼鯨浮上海面呼吸。

更特別的是，參與協助的不只來自同一個鯨群，甚至連沒有親緣關係的其他鯨群也會加入幫忙。

對這些動物而言，生存不只是個體之間的競爭，更是一種群體合作的展現。這種跨越親緣的協作關係，正是他們能在嚴酷大自然環境中長久繁衍的重要關鍵。

參考資料：1、2、3