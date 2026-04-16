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珊瑚礁幼魚熱點大量落在保護區外 專家籲納入「生活史」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
溫國彰表示，在制定保育措施時，應該要建立完整的生活史保護網，才能精準管理。圖／溫國彰提供
溫國彰表示，在制定保育措施時，應該要建立完整的生活史保護網，才能精準管理。圖／溫國彰提供

海洋保護區是保育海洋生物維繫海洋永續的重要措施，根據東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的石斑魚、鸚哥魚與笛鯛等珊瑚礁魚類，幼年時偏好藻類與珊瑚礁混合棲地，成年時則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。專家指出，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外，形成明顯的保育缺口，政府應透過分區管理，保育也應建立完整的生活史保護網，才能精準管理。

台灣科技媒體中心今舉辦記者會，邀請專家從生物調查、社會經濟、實際管理經驗三個面向解析海洋保育政策的規畫與成效。

溫國彰指出，研究團隊發現澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有搬家的行為，即幼魚偏好藻類與珊瑚礁混合棲地作為育幼場所，成魚則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。研究顯示，幼魚主要聚集在東嶼坪、西嶼坪一帶，長大後才遷往東吉嶼、西吉嶼，但目前只有鐵砧嶼畫設生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外，形成明顯的保育缺口。

溫國彰指出，基於研究發現珊瑚礁魚類的遷移行為，在制定保育措施時，應該要建立完整的「生活史保護網」才能精準管理。除了納入育幼熱點，保護部分成魚族群使族群永續之外，若有合適的管制配套，有限的開放休閒漁業，並考量在地民眾對於海洋資源的需求,才能真正落實保育。

此外，管理機制包含完善保育區的監測機制、建立休閒漁業的申報及總量管制制度，同時推動採捕體長限制等。

高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程助理教授廖君珮表示，無論是畫設保育區或是做其他的管制與利用，都不能忽略在地利害關係人的參與，時至今日在地居民仍對整個澎湖海域有高度的需求，若管理工具能回應科學調查的結果，轉向精準的資源管理，才能促進保育過程的永續與公平。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎說，鐵砧嶼周邊畫設為生態保護區，但就「國家公園法」的規範來看，整個國家公園範圍都屬於保護區，國家公園管理機關再透過國家公園法賦予的權責分區管理，不同的分區可以設計不同的管制強度。

吳岱穎表示，東沙環礁與澎湖南方四島雖然都擁有珊瑚礁生態系，但在保育過程需要考慮不同的環境特性，東沙環礁有獨特的海草床生態系，而澎湖則需要考量更多國民育樂、人文保存與公眾的溝通參與，而公部門的角色就是將學術成果轉譯為可執行的管理措施，再與民眾進行有效溝通。

西吉嶼 東沙 澎湖

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