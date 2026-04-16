還好沒事…三花貓墜2公尺深廢棄水箱哀嚎求助 醫師分析可能原因

新北市動保處日前接獲通報，位於新店區安平路有隻三花貓，疑似被大貓追趕不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，無法自行脫困，動保員將受困小貓帶回檢傷醫療，所幸三花貓僅有神情緊張及輕微脫水現象，經過加強照護、餵食營養品及輸液治療後已恢復健康，目前收容在新店動物之家開放認養。

動保員表示，抵達救援現場時，發現小三花貓窩在廢棄大水桶的底部，水桶約有2公尺高，所幸底部沒積水，可以用救援繩索垂吊捕貓籠安全誘捕，誘捕時小貓雖然入籠了，但因緊張沒踩關籠踏板，後來用加長型身伸縮桿去按壓踏板，才成功關門將小貓救援出來。

貓咪天生喜歡身居高處及探索洞穴，在高處可清楚觀察周遭動靜，免除來自地面的潛在威脅感，而鑽洞穴可以滿足探索的好奇天性及避免危險。

動保處獸醫師分析，這隻小貓應該是在大水桶的頂端休息，突然有來自地面其他大貓的威脅出現，為了避免威脅才鑽入或掉落大水桶，沒想到水桶下無出口所以受困其中，在加強照護、餵食營養品及輸液治療後，精神、食慾及身體機能已恢復正常。

動保處表示，民眾若遇到需救援的動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話02-29596353報案，動保處設有毛寶貝醫療中心，能提供妥善收容安置及醫療照護，讓毛寶貝們在受難時得到幫助，並與數位發展部數位產業署共同研發「AI寵物認養媒合系統」(https://findpet.tw/)，民眾可上系統藉由AI協助配對適合的認養動物。

新店區安平路有隻三花貓，疑似被大貓追趕不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，無法自行脫困，動保員將受困小貓帶回檢傷醫療。圖／新北市動保處提供

新店區安平路有隻三花貓，疑似被大貓追趕不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，無法自行脫困，動保員將受困小貓帶回檢傷醫療。圖／新北市動保處提供

新店區安平路有隻三花貓，疑似被大貓追趕不慎掉落約2公尺深的廢棄圓形大水桶內，無法自行脫困，動保員將受困小貓帶回檢傷醫療。圖／新北市動保處提供