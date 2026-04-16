用「寵物專用」消毒液拖地…5幼貓離奇暴斃 業者：死因難認定

4月6日，中國大陸寧夏的陳女士在社交平台發文稱，她在使用「滴露（Dettol）寵物專用消毒液」拖地後，家中5隻原本健康活潑的幼貓，竟在數小時後集體死亡。陳女士認為，滴露這款消毒液的核心成分苯扎氯銨對幼貓具有致命毒性。

對此，滴露方面回應稱，該產品是在經過嚴格的安全評估，確保產品安全的前提下才上市的，產品毒性分級屬實際無毒。

嚴格執行稀釋通風 5幼貓全亡

綜合《羊城晚報》、《南方都市報》報導，消費者陳女士在貼文中表示，4月6日下午5時多，她使用滴露消毒液並按照說明在家中拖地。使用過程中，她嚴格按照產品使用說明進行稀釋，且等待地面通風乾燥後，才允許貓咪接觸，但當晚11點左右，她就發現家中5隻幼貓全部暴斃，且這5隻幼貓嘴邊有少量分泌物，身體僵硬冰冷。

陳女士稱，此前她家中只有成年貓，並且使用這款消毒液後貓咪無異常，陳女士認為，滴露這款消毒液的核心成分苯扎氯銨對幼貓具有致命毒性，因為幼貓代謝系統未發育完全。

陳女士隨即聯繫滴露客服，被告知需等待7至14天處理，她隨即向消費者投訴平台投訴。但當地寵物醫院均無法開展幼貓屍檢與毒理檢測，加之貓屍已存放三天，她不忍幼貓再遭解剖，最終放棄追責、中止調解，不接受賠償與道歉，僅發文提醒養寵物人士謹慎使用寵物消毒產品。

滴露：幼貓口鼻分泌物不符中毒病理

4月13日，滴露相關負責人從陳女士提供的照片分析稱，貓咪鼻腔及鼻周區域存在明顯濕性、黏性分泌物，該分泌物的分佈覆蓋鼻周與口周，不符合化學製劑引起的刺激性流涎（以嘴角、下巴為主要分佈區、鼻周相對乾淨）的典型特徵，從形態學上更傾向於嘔吐物經口鼻反流。

滴露進一步表示，若發生嚴重苯扎氯銨中毒，幼貓口腔應出現明顯的黏膜糜爛或化學性灼傷紅腫，但涉事幼貓並無此類病理表現。滴露亦指出，幼貓死亡可能存在多種原因，包括但不限於潛在的病毒或寄生蟲感染、先天性疾病、環境變化、應激反應等等，在沒有專業獸醫診斷記錄和屍檢報告的情況下，無法確定具體死因。

最後，滴露表示，滴露消毒液（寵物家庭專用）產品是在經過嚴格的安全評估，確保產品安全的前提下才上市的。根據國內衛生安全評價報告，產品毒性分級屬實際無毒。

值得注意的是，在香港地區亦有銷售類似的滴露寵物消毒液，二者在外包裝上類似。此外，二者在對消毒液的成分描述上有些許不同。香港地區銷售的消毒液成分描述稱，其配方源自植物的天然殺菌成分並加入天然植物精油，而非苯扎氯銨。

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文章授權轉載自《香港01》