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寵物缺藥 石崇良：應回歸動保法、不宜修藥事法

中央社／ 台北15日電

多名立委質疑人藥用於寵物的管理辦法不夠貼近動物醫療現場。衛福部長石崇良強調，不宜修藥事法，應回歸動保法處理；農業部說，暫緩的管理辦法將註銷，新辦法上路暫無時間表。

鑑於寵物生病缺藥醫，「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」原本預計今年7月上路，希望寵物用藥合法化管理，避免人藥濫用，但因登錄進度落後、未考慮夜間及緊急需求等爭議，農業部10日召開研商會議中，通過新制暫緩。

今天上午立法院社會福利及衛生環境委員會中，衛生福利部長石崇良、農業部動植物防疫檢疫署署長杜麗華等官員輪番就寵物用藥新制等議題進行專題報告並備詢，多名立委聚焦最新處理進度及程序。

中國國民黨籍立法委員陳菁徽質詢指出，依據「藥事法」相關規定，目前制度已明確將藥品定位為人用藥品，動物診療機構不得購買、調劑或供應該等藥品，且農業部報告也提及現行藥事法規定，造成獸醫師臨床用藥障礙，衛福部是否會修藥事法。

國民黨立委廖偉翔則提到，相關規範討論迄今已逾10年，農業部在相關制度推動可說是「行政怠惰」、「行政無能」，這次事件引起諸多問題，不只飼主不安，民間也有陳情反應，原規劃邀請獸醫師、藥師等相關團體共同舉辦寵物嘉年華，經過這次爭議，團體間合作出現裂痕，甚至「變成敵人」。

石崇良答詢說：「我的意見就是不宜（修藥事法）。」動保法清楚寫出，動物用藥不足才以人用藥品補充，這是分流設計，藥事法所有規範都是針對人用藥品，「人藥用於動物只是不得已的措施」，動物用藥若不足，應回歸動保法規範。

農業部防檢署署長杜麗華表示，現行制度導致獸醫端在急診、夜間或偏鄉等情境下，面臨用藥取得不便的問題，為此農業部已彙整各界意見，原規劃將人用藥轉作動物使用的品項，由核准制改為公告制，並研議備藥機制及簡化標示程序，以提升藥品供應彈性。

杜麗華說，經過檢討後，政策方向已轉為「註銷原有管理辦法」，並重新制定更貼近臨床需求的新制度，目前相關公文正在進行中，近日即可公告；她並指出，將來會採藥商、藥局雙軌供應模式，後續將滾動檢討。

農業部 寵物 衛福部

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