影／首度影像曝光！台南漁民安平外海近距離拍到白海豚群
台南沿海中華白海豚現蹤。南市區漁會永續艦隊近日於安平外海蚵棚海域作業時，目擊中華白海豚族群現身，漁民並距離拍下影像後相當興奮回報漁會，並通報海洋保育署，為地方海洋保育與漁業資源復育再添重要觀察紀錄。
永續艦隊漁民陳德維表示，3月16日上午約10時在距離岸邊約1海里海域進行作業時，發現約5至6隻白海豚出現在船隻附近約20公尺處，甚至一度隨船前行。他指出，過去雖曾遠距觀察白海豚，但此次是首次近距離清楚目擊並成功拍攝，讓他相當驚喜，也感受到海域生態可能逐步回穩。
農業局漁港所長吳國霖表示，過去雖有白海豚會到蚵棚海域覓食的說法，但始終缺乏具體影像，早年他在彰化服務曾經看過，但在台南真的是第一次，是非常難得的保育成果。
南市區漁會總幹事林鈺昕說，今年3月間接獲通報發現白海豚蹤影，俗稱「媽祖魚」的白海豚，多於東北季風趨緩的季節出現，此次現蹤具有指標意義，也讓長期投入巡護與保育的永續艦隊深受鼓舞。白海豚出現位置位於台南近海蚵棚（養殖區）外緣，顯示該區域具備一定生態基礎。她強調，海洋保育與環保議題不能單一面向看待，蚵棚等養殖系統在台南海域形成重要生態結構，能吸引魚群聚集，成為食物鏈的一環，進而支持整體漁業資源。
她指出，過去蚵棚養殖常因環境爭議受到檢視，但若從生態系角度觀察，其同時也是維繫海洋生產力的重要條件。因此，政府在推動環保政策時，應兼顧產業發展與生態平衡，支持在地養殖產業。
林鈺昕說明，永續艦隊去年成軍，目前涵蓋雲林、嘉義及台南沿海，透過漁民通報、海上巡護與生態紀錄等方式，逐步建立區域聯防機制，期望強化海洋資源管理與生態復育成果。
南市區漁會今天召開記者會，安平外海蚵棚海域長期為牡蠣養殖與沿近海漁業重要區域，此次白海豚現蹤，被視為近年海洋保育與資源復育工作的具體回饋。17日將前往南區外海進行魚苗放流活動，透過標識放流與追蹤研究，掌握魚群成長與洄游情形，作為未來漁業資源管理依據。
市府副秘書長殷世熙指出，近年市府與漁會持續合作推動漁業資源保育措施，包括宣導漁民遵守漁業管理規範、辦理魚苗放流、推動友善漁法及加強海域非法漁業取締等工作，以改善沿近海生態環境，並支持市區漁會成立永續巡護艦隊，建構台南沿海海域守護機制。。
海洋保育署長陸曉筠指出，海洋保育需仰賴中央、地方與第一線漁民共同合作。她表示，漁民長期在海上作業，最貼近海域變化，是推動保育政策的重要夥伴，永續艦隊的成立，有助於將保育工作落實於實際海上行動。
南市區漁會理事長方裕豐指出，安平外海為牡蠣養殖重要生產海域，也是台南沿海漁業發展命脈。漁會持續推動海域巡護、資源復育、棲地維護及海洋保育宣導，並結合在地漁民力量，使海洋保育工作逐步在地方扎根。他表示，此次白海豚現蹤，對地方海洋生態是一大鼓舞，也為相關保育工作注入信心。
林鈺昕提醒近期仍可見非本市籍大型漁船違規進入三海浬內捕撈，以及船舶與遊艇違法排放油汙等情形，未來仍需加強海上巡護、法規執行與保育宣導，讓海洋資源能長期穩定恢復，期盼白海豚能持續回到台南海域棲息，形成穩定且可持續的生態環境。
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