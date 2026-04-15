影／首度影像曝光！台南漁民安平外海近距離拍到白海豚群

台南沿海中華白海豚現蹤。南市區漁會永續艦隊近日於安平外海蚵棚海域作業時，目擊中華白海豚族群現身，漁民並距離拍下影像後相當興奮回報漁會，並通報海洋保育署，為地方海洋保育與漁業資源復育再添重要觀察紀錄。

永續艦隊漁民陳德維表示，3月16日上午約10時在距離岸邊約1海里海域進行作業時，發現約5至6隻白海豚出現在船隻附近約20公尺處，甚至一度隨船前行。他指出，過去雖曾遠距觀察白海豚，但此次是首次近距離清楚目擊並成功拍攝，讓他相當驚喜，也感受到海域生態可能逐步回穩。

農業局漁港所長吳國霖表示，過去雖有白海豚會到蚵棚海域覓食的說法，但始終缺乏具體影像，早年他在彰化服務曾經看過，但在台南真的是第一次，是非常難得的保育成果。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，今年3月間接獲通報發現白海豚蹤影，俗稱「媽祖魚」的白海豚，多於東北季風趨緩的季節出現，此次現蹤具有指標意義，也讓長期投入巡護與保育的永續艦隊深受鼓舞。白海豚出現位置位於台南近海蚵棚（養殖區）外緣，顯示該區域具備一定生態基礎。她強調，海洋保育與環保議題不能單一面向看待，蚵棚等養殖系統在台南海域形成重要生態結構，能吸引魚群聚集，成為食物鏈的一環，進而支持整體漁業資源。

她指出，過去蚵棚養殖常因環境爭議受到檢視，但若從生態系角度觀察，其同時也是維繫海洋生產力的重要條件。因此，政府在推動環保政策時，應兼顧產業發展與生態平衡，支持在地養殖產業。

林鈺昕說明，永續艦隊去年成軍，目前涵蓋雲林、嘉義及台南沿海，透過漁民通報、海上巡護與生態紀錄等方式，逐步建立區域聯防機制，期望強化海洋資源管理與生態復育成果。

南市區漁會今天召開記者會，安平外海蚵棚海域長期為牡蠣養殖與沿近海漁業重要區域，此次白海豚現蹤，被視為近年海洋保育與資源復育工作的具體回饋。17日將前往南區外海進行魚苗放流活動，透過標識放流與追蹤研究，掌握魚群成長與洄游情形，作為未來漁業資源管理依據。

市府副秘書長殷世熙指出，近年市府與漁會持續合作推動漁業資源保育措施，包括宣導漁民遵守漁業管理規範、辦理魚苗放流、推動友善漁法及加強海域非法漁業取締等工作，以改善沿近海生態環境，並支持市區漁會成立永續巡護艦隊，建構台南沿海海域守護機制。。

海洋保育署長陸曉筠指出，海洋保育需仰賴中央、地方與第一線漁民共同合作。她表示，漁民長期在海上作業，最貼近海域變化，是推動保育政策的重要夥伴，永續艦隊的成立，有助於將保育工作落實於實際海上行動。

南市區漁會理事長方裕豐指出，安平外海為牡蠣養殖重要生產海域，也是台南沿海漁業發展命脈。漁會持續推動海域巡護、資源復育、棲地維護及海洋保育宣導，並結合在地漁民力量，使海洋保育工作逐步在地方扎根。他表示，此次白海豚現蹤，對地方海洋生態是一大鼓舞，也為相關保育工作注入信心。

林鈺昕提醒近期仍可見非本市籍大型漁船違規進入三海浬內捕撈，以及船舶與遊艇違法排放油汙等情形，未來仍需加強海上巡護、法規執行與保育宣導，讓海洋資源能長期穩定恢復，期盼白海豚能持續回到台南海域棲息，形成穩定且可持續的生態環境。

南市區漁會今召開記者會說明永續艦隊近日於安平外海蚵棚海域作業時，目擊中華白海豚族群現身，17日將前往南區外海放養魚苗。記者吳淑玲／攝影

台南安平永續艦隊、漁民陳德維表示當時拍到中華白海豚非常興奮。記者吳淑玲／攝影

台南漁民陳德維拍到中華白海豚現蹤在安平蚵棚區海域。圖／陳德維提供

南市區漁會永續艦隊由在地漁民組成，推動海域守護及資源復育。記者吳淑玲／攝影

台南漁民陳德維拍到中華白海豚現蹤在安平蚵棚區海域記者吳淑玲／攝影

台南漁民陳德維拍到中華白海豚現蹤在安平蚵棚區海域。圖／陳德維提供