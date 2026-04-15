寵物用藥新制轉彎！防檢署證實將註銷 新辦法擬訂中

寵物用藥新制原訂7月上路，卻因登錄動保用藥的項目少，引發獸醫、飼主擔心取得用藥不易、延誤救治的爭議。農業部防檢署在上周的研商會議宣布新制暫緩上路。今農業部防檢署署長杜麗華於立法院備詢表示，近日將直接註銷「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，並另訂新辦法，防檢署今證實此事，透露新辦法內容和原先規畫會有較大差別。

防檢署上周五邀集衛福部食藥署、藥師公會、獸醫師公會、藥商等單位，召開研商「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，徵詢各界意見。會議現場有不少獸醫表達，最近就開始有藥商不願賣藥給獸醫院，必須跟同藥調藥，擔心新制上路後，用藥取得會更加不便。

由於無法取得共識，現場加上線上表決，有近四分之三都贊成新制延後，農業部宣布，原訂7月1日上路時間將延後。

立法院社會福利及衛生環境委員會今召開「寵物用藥新制上路在即，犬貓及非經濟動物急重症醫療銜接、藥品流向管理、飼主取得可近性與消費權益保障之整體配套」專案報告，防檢署長杜麗華表示，預計近日就會註銷該管理辦法，並重訂新制，等於新制再轉彎。

防檢署副署長傅學理今證實確有此事，因為原先7月要上路的新制內容沒有符合多數人的期待，因此會另訂大家都能夠接受的管理辦法，主要調整內容包含公告動保用藥的做法，以及後續的用藥管理等，目前新辦法暫無出爐時間表，待定調後會再邀集相關單位討論，也透露新制和原先規畫會有較大的差別，但未進一步透露詳細內容。