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無法進食…廢棄魚線害苗栗黑面琵鷺喪命

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
該隻落難黑面琵鷺可能在後龍鎮附近海域覓食時，被廢棄魚線纏住嘴巴導致無法進食。圖／苗栗縣政府提供
該隻落難黑面琵鷺可能在後龍鎮附近海域覓食時，被廢棄魚線纏住嘴巴導致無法進食。圖／苗栗縣政府提供

生態浩劫！苗栗縣政府農業處近日獲報一起黑面琵鷺救援案例，11日上午有熱心民眾在後龍鎮海岸線的自行車道發現1隻白色鳥類趴臥在地，經確認為國際易危（VU）且屬我國第1級瀕臨絕種的保育類動物「黑面琵鷺」，後送至動物醫院救治，但隔日早上該隻落難黑面琵鷺仍喪命，農業處計畫製作成標本，將以「看見廢棄魚線的潛藏風險！」作為推廣生態教育使用。

近來氣候轉好，農業處人員推測該隻黑面琵鷺正欲北返，行經後龍鎮西湖溪自行車鐵道附近海域覓食時，被廢棄魚線纏住嘴巴等部位無法進食。可能是被魚線纏繞多日，該隻黑面琵鷺身體狀況已明顯衰竭，發現的熱心民眾雖立即移除魚線並通報送往救治，仍無法挽回其生命。

農業處表示，暫未確認該隻黑面琵鷺性別、重量等資訊；在苗縣境發現的黑面琵鷺數量並不多，之前僅在通霄鎮沿海曾發現蹤影，也無詳細生態數據。

呼籲民眾前往海邊、河岸或任何戶外環境，切勿隨意丟棄漁網、魚線等廢棄物，相關行為可能將對野生動物造成致命的威脅；另外，若民眾發現受傷或需要協助的野生動物，請撥打「縣民熱線1999」，讓專業人員即刻提供協助。

該隻黑面琵鷺經後送至動物醫院救治，但隔日早上仍喪命。圖／苗栗縣政府提供
該隻黑面琵鷺經後送至動物醫院救治，但隔日早上仍喪命。圖／苗栗縣政府提供

黑面琵鷺 農業處 苗栗

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