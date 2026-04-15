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影／寵物用藥缺口未解 民眾黨團批政府擺爛、基層承壓

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡（右起）、洪毓祥、邱慧洳與台北市議員張志豪，上午在立法院舉行記者會。要求農業部就寵物用藥問題負起責任，盡速完善藥品登錄健全與配套措施。記者林澔一／攝影
民眾黨立院黨團主任陳智菡（右起）、洪毓祥、邱慧洳與台北市議員張志豪，上午在立法院舉行記者會。要求農業部就寵物用藥問題負起責任，盡速完善藥品登錄健全與配套措施。記者林澔一／攝影

民眾黨立委洪毓祥等人上午舉行記者會表示，各地黨部近期接獲大量飼主陳情，反映寵物用藥問題引發焦慮與不安。他批評政府在制度設計上長期行政怠惰，導致藥師與獸醫師對立，讓數百萬飼主陷入無助、憂慮與憤怒。主管機關本應在兩年間積極輔導藥商完成登錄，行政單位卻放任時間虛耗、進度空轉。

洪毓祥指出，問題源於制度不健全與管理落差。早在2012年爆發動物用藥偽藥事件後，政府加強藥品管理，但因動物用藥種類不足，實務上仍須仰賴人用藥品。2015年修正「動物保護法」後，開放在藥品不足情況下，非經濟動物可使用人用藥，試圖補足缺口。衛福部與農業部歷經多年協調，直到2024年才提出相關管理辦法，但政策推動過程緩慢，問題累積至今。他批評，政府未及早完善制度，反而在壓力升高後將責任轉嫁基層，才造成目前亂象。

台灣民眾黨團要求農業部負起責任，盡速完善藥品登錄健全與配套措施，並進一步提出修法方向，不再讓官僚心態與行政怠惰擺爛，侵害毛小孩的用藥權益與生命。

民眾黨立委洪毓祥（右）與邱慧洳（左）上午在立法院舉行記者會，指出各地黨部近期接獲大量飼主陳情，反映寵物用藥問題引發焦慮與不安。記者林澔一／攝影
民眾黨立委洪毓祥（右）與邱慧洳（左）上午在立法院舉行記者會，指出各地黨部近期接獲大量飼主陳情，反映寵物用藥問題引發焦慮與不安。記者林澔一／攝影

農業部 民眾黨團 寵物

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