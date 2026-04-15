黑面琵鷺客死異鄉！嘴、腳纏魚線 疑北返遇死劫

苗栗縣後龍溼地日前一隻瀕臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺被發現嘴、腳慘遭纏繞魚線奄奄一息，經送醫搶救，仍回天乏術，縣府研判牠於北返過境遇死劫，也是苗栗縣首例。

苗栗縣政府農業處林務自然保育科4月11日上午接獲通報，後龍鎮西湖溼地沙灘，發現黑面琵鷺趴臥，嘴、腳纏繞數種釣魚線、魚網線，受困無法動彈，身體明顯衰竭奄奄一息，林保人員到場協同移除魚線，並送獸醫院搶救，當天晚上疑因緊迫等原因回天乏術。

縣府指出，黑面琵鷺是國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為易危等級，台灣也列為第一級瀕臨絕種保育類野生動物，每年秋冬之際從韓國等北方繁殖地到台灣西南部沿海度冬，春天再北返繁殖地，苗栗縣過去紀錄，僅有3年前春天在通霄沿海觀察到，當時可能僅是中途休息覓食。

4月11日在後龍溼地發現黑面琵鷺，可能已經受困多日，後來死亡也是苗栗縣首例，牠的嘴、腳同時纏繞數種魚線，懷疑可能是海廢造成，呼籲民眾共同維護乾淨且安全的棲息環境，海邊、河岸切勿隨意丟棄魚網、魚線等廢棄物，看似不起眼的行為，可能將對野生動物造成致命的威脅，黑面琵鷺慘死就是殷鑑。

此外，黑面琵鷺雖回天乏術，熱心民眾發現盡速通報，縣府才得以展開救援，若民眾發現受傷，或需要協助的野生動物，可撥打縣民熱線「1999」，提供即刻專業協助。

苗栗縣後龍溼地日前一隻瀕臨絕種保育類野生動物黑面琵鷺被發現嘴、腳慘遭纏繞魚線奄奄一息，經送醫仍回天乏術。圖／苗栗縣政府提供