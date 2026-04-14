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寵物用藥新制害飼主心慌慌 卓榮泰：問題未解決前不會有實施時間表

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
原訂7月上路的動物用藥新制引起爭議，農業部防檢署邀集相關團體開會研商，與會者多認為寄存機制的配套仍不夠完善，最後經現場表決，新制暫緩上路。示意圖。記者許正宏／攝影
原訂7月上路的動物用藥新制引起爭議，農業部防檢署邀集相關團體開會研商，與會者多認為寄存機制的配套仍不夠完善，最後經現場表決，新制暫緩上路。示意圖。記者許正宏／攝影

寵物用藥新制引發飼主憂心寵物恐無緊急用藥，行政院長卓榮泰今天在立院備詢時回應，問題沒有解決前，不會有實施時間表；農業部長陳駿季也說，在還沒有共識前將暫緩實施，在實施前的時間裡，也會滿足獸醫院的用藥需求。

農業部與衛福部規畫修訂「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，原預計7月上路，引發外界關切。國民黨立委洪孟楷今質詢，這成「寵物用藥之亂」，不少毛小孩飼主擔心沒有寵物的緊急用藥，政府有沒有暫緩實施時間表？

卓榮泰回應，問題沒有解決前，不會有實施時間表。陳駿季也說，根據動保法第10條第2項，人用藥轉動物用藥公告701項藥品，已經涵蓋大部分獸醫院需要的，在還沒有共識前將暫緩實施，在實施前的這段時間裡，也會確保滿足獸醫院的用藥需求。

洪孟楷追問，緊急醫療的氧氣供給是否可列為獸醫院常備藥品？陳駿季說回應，10日當天的會議都有討論，過去氧氣是整瓶的，現在可以分標籤，相關問題可以解決，不會禁止即時缺乏氧氣的藥品，也包含野生動物救援所需用藥等。

行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰今天赴立法院進行總質詢備詢。記者林俊良／攝影

行政院長 卓榮泰 寵物 洪孟楷

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