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北市北投山區出現藍孔雀 動保處籲飼主出面認領

中央社／ 台北14日電

台北市動保處日前獲報在北投山區、天母古道附近有孔雀出沒，經民眾協助捕抓，帶回這隻雄性藍孔雀安置，目前健康良好。動保處呼籲飼主出面認領，若無人認領，21日將開放認養。

台北市動物保護處今天發布新聞資料，10日起陸續接獲通報在士林、北投山區有民眾目擊孔雀出沒，經派員多次趕赴現場仍錯失行蹤，12日再度獲報，熱心民眾已先控制這隻孔雀，動保處迅速派員到場完成救援。

動保處表示，這隻藍孔雀疑為有人飼養的寵物，捕抓地點在北投區行義路89巷，目前已安置照護，經初步評估健康狀況良好。

新聞資料提到，此次捕抓的是雄性藍孔雀，因外型亮麗，常被當寵物。不過藍孔雀屬外來種動物，野外幾乎沒有天敵，若在山區建立族群，恐衝擊在地生態，飼主須做好適當防護措施，避免脫逃。

動保處表示，這隻藍孔雀至今無人認領，希望透過新聞發布，等飼主主動聯繫領回，如仍無人認領，將於21日開放認養。收容地點在台北市信義區吳興街600巷109號。

動保處提醒，飼主應妥善管理家中寵物，統計近3年在士林、北投山區已有5隻孔雀逃脫的通報紀錄，為避免重複金門縣曾發生藍孔雀脫逃進而繁衍，造成數量氾濫成災，飼主應做好嚴謹防護脫逃措施。

動保處表示，民眾若發現外來入侵種或受困動物，可撥1959動物保護專線，也可利用「台北市政府LINE@」即時上傳照片或影片，協助動保處救援隊員掌握現場情勢與動物種類，以利快速達成動物救援。

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