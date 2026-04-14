卓榮泰：寵物用藥新制問題未解前 不會有實施時間表

行政院長卓榮泰今天表示，人用藥品用於寵物用藥在實務上問題沒有解決前，不會有實施的時間表。農業部長陳駿季指出，會確保滿足獸醫院的用藥需求。

由於寵物生病缺藥醫，「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」原本預計今年7月上路，希望寵物用藥合法化管理，避免人藥濫用，4月10日召開的研商會議通過新制暫緩。

立法院今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委洪孟楷關心人用藥品用於動物用藥制度相關問題，詢問毛小孩會不會沒有緊急用藥可用？卓榮泰說明，在實務上問題沒有解決前，不會有實施的時間表。

陳駿季則指出，根據動保法第10條第2項，人用藥轉動物用藥公告701項藥品，已經涵蓋大部分獸醫院需要的，在還沒有共識前將暫緩實施，在實施前的這段時間裡，也會確保滿足獸醫院的用藥需求。

洪孟楷追問，動物緊急醫療的氧氣供給是否可列為常備藥品。陳駿季說回應，10日當天的會議都有討論，過去氧氣是整瓶的，現在可以分標籤，相關問題可以解決。