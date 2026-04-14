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高雄壽山動物園非洲獅「二哥」高齡離世 今年第三隻明星動物告別

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「二哥」於2010年自六福村引進高雄，已經陪伴高雄人16年。圖／壽山動物園提供
「二哥」於2010年自六福村引進高雄，已經陪伴高雄人16年。圖／壽山動物園提供

高雄壽山動物園明星動物非洲象「阿里」、白老虎「昭海」離世之後，高市府觀光局今天證實，深受遊客喜愛的非洲獅「二哥」也於昨日上午在保育員與醫療團隊陪伴下安詳離世，享壽23歲，以非洲獅平均壽命而言，相當於人類百歲高齡。

壽山動物園指出，「二哥」於2010年自六福村引進高雄，已經陪伴高雄人16年，近年健康狀況退化，飽受青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等多項高齡動物常見的生理挑戰。

儘管醫療團隊多次進行治療與手術，並提供軟質食物及優化棲地環境提升生活品質，仍難敵整體機能老化，「二哥」於13日安然離世。壽山動物園表示，未來將持續精進動物照護品質，並將這段珍貴的照護經驗轉化為生命教育素材，讓「二哥」的生命價值持續延續。

保育員李宥逸說，初見「二哥」時牠正值壯年，展現雄獅特有的威嚴與氣勢，近年即使歷經多次醫療處置仍堅強面對，展現野生動物驚人的生命韌性。對於牠的離去萬分不捨，但也深知生命自有其終點，這段共同走過的時光，將永遠珍藏於心。

觀光局長高閔琳表示，「二哥」的一生見證壽山動物園在物種保育與生命教育上的努力與成果，高齡動物照護需投入大量專業與心力，園方透過完善的醫療與照護機制，陪伴「二哥」走過生命最後一段旅程，正是對生命尊重的最佳體現。

今年農曆年前後，「阿里」及「昭海爺爺」陸續因為年齡關係過世，其中「阿里」享年52歲，「昭海爺爺」陪伴高雄市民14年，動物年齡是19歲，相當於90幾歲人類年齡。

「二哥」於2010年自六福村引進高雄，已經陪伴高雄人16年。圖／壽山動物園提供
「二哥」於2010年自六福村引進高雄，已經陪伴高雄人16年。圖／壽山動物園提供

保育員李宥逸負責照顧非洲獅「大姊」及「二哥」，他難過說，二哥不僅是一隻動物，更是陪伴大家多年的重要夥伴。圖／壽山動物園提供
保育員李宥逸負責照顧非洲獅「大姊」及「二哥」，他難過說，二哥不僅是一隻動物，更是陪伴大家多年的重要夥伴。圖／壽山動物園提供

阿里 高雄 獅子 壽山動物園

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