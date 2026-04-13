寵物用藥新制暫緩 韓國瑜表態：寵物的生命不該被迫承擔風險

寵物用藥新制原訂7月1日上路，引發飼主與獸醫師反彈。立法院長韓國瑜今天在臉書表態，相關單位雖已宣布暫緩實施，但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。韓還強調「寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險」。

韓國瑜在臉書表示，在朝野氣氛緊繃、政治對抗持續升溫的當下，政治攻防或許佔據了媒體焦點，但在喧囂之外，那些與民生息息相關的法規制度，才是我們真正不能停下的腳步。

韓國瑜說，原定7月1日上路的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，因配套措施不足、採購流程繁瑣，引發獸醫界、飼主與動保團體的廣泛疑慮。新制要求，人用藥品需先登錄為「動保藥品」，藥商才能供應給獸醫院。若未完成登錄，獸醫師便無法在診所預先備藥。原先在品項清單裡面的701項，有超過八成藥品仍未登錄，在現行條件下，短時間全面到位的難度想當高，恐造成用藥的空窗期。

韓國瑜說，這樣的制度設計，確實可能在臨床現場與實際需求之間產生落差。當動物需要即時用藥時，獸醫師卻無法即刻取得，飼主甚至需自行外出購藥再折返診所，無形中壓縮了寶貴的救治時間。

韓國瑜說，在各界持續反映下，相關單位已宣布暫緩實施，並承諾重新檢討配套措施。但暫緩意味著問題仍待解決，制度如何在用藥管理與臨床需求之間取得平衡，仍需要更明確且可行的調整方向。

韓國瑜強調，今天能安心使用的藥物與疫苗，多半建立在動物實驗的基礎上。正因如此，當動物成為需要被醫療照護的一方時，更應確保制度不會反過來限制其獲得即時治療的機會。「寵物的生命，不該在制度尚未完善之前，被迫承擔風險」。