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羅東林場「水下大掃除」80釣友移除百尾外來魚 65公分泰國鱧落網

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供
林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供

為守護羅東林業文化園區水域生態，林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，透過移除行動，期盼能夠為原生魚種騰出生存空間，也呼籲大家切勿隨意放生，守護自然環境。

宜蘭知名景點羅東林業文化園區的「貯木池」，近年深受外來掠食性魚類入侵困擾。林保署宜蘭分署今年已是連續第三年舉辦釣魚移除行動，成效顯著，共計移除約23.34公斤外來物種。

其中最令人驚嘆的是現場釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種例如高體鰟鮍（牛屎鯽）、鯽魚的威脅。

眾多釣魚達人齊聚一堂，氣氛熱絡，連續3年報名的資深玩家被封為「泰國鱧殺手」表示，自己是帶著生態保護的「使命感」前來，若不持續清理，原生魚生存將面臨極大挑戰。

他也特別讚許宜蘭分署今年將活動提前至魚類「繁殖初期」，此時魚群覓食積極，比起去年繁殖期過後幼魚四散的情況，今年更能「精準壓制」外來族群數量。

除了亮眼戰果，現場釣友也提出建議，認為貯木池部分區域浮萍過於密集，不僅影響垂釣效率，也提供外來種極佳的遮蔽棲息空間，建議未來可結合水生植物整理，多管齊下控制族群。

宜蘭分署強調，外來種魚類具備強大的適應與繁殖力，一旦建立族群便難以根除，必須採取長期且持續管理措施，同時也呼籲民眾，貯木池生態是全台水域縮影，唯有停止隨意放生或棄養，才能真正維護珍貴的生物多樣性。

林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供
林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供

林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供
林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供

林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供
林保署宜蘭分署舉辦外來種魚類移除活動，號召80位釣魚好手移除130尾泰國鱧、吳郭魚等外來種，總重逾23公斤，其中還釣起一尾長達65公分、重2.56公斤的巨大泰國鱧，有效降低對原生魚種的威脅。圖／宜蘭分署提供

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