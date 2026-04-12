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北捷「狗狗友善列車」搭乘創紀錄 4列車清消再上路
台北捷運公司今天表示，11日舉辦「狗狗友善列車」活動圓滿落幕，除278隻狗狗參與創紀錄，活動後4部列車已清消，完成座椅、扶手、手拉環清潔及空氣濾網更換，持續載客服務。
北捷發布資訊說明，響應國際寵物日，11日下午1時起，淡水信義線推出4部「狗狗友善列車」，分別從象山、淡水站發車，來回行駛共16個班次，傍晚結束後列車送回北投機廠展開清消作業。
北捷說，包含使用稀釋漂白水擦拭車廂座椅、椅背、欄杆、扶手與屏風等處；以及全面更換車廂空調濾網；並委請廠商進行全車廂噴霧消毒，加強車廂空調出風口及迴風口、天花板、燈罩、內壁縫隙、地板、車間通道等消毒作業。
北捷提醒乘客，開放中、小型寵物車比照一般隨身行李乘車，不須額外購票；大型寵物車則在開放乘車時段及車站，購買人車合一的「攜帶寵物車單程票」；攜帶寵物搭車應包覆完整、搭乘電梯，大型寵物車請停放首尾車廂。相關措施可參閱「帶寵物車搭捷運」網址。
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