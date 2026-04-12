北捷「狗狗友善列車」搭乘創紀錄 4列車清消再上路

許多貓主人都有共同的煩惱：精心挑選的高級罐罐，貓咪往往吃幾口就走掉，剩下大半碗任其乾掉、浪費。過去我們總以為是貓咪胃口小或是太挑食，但日本岩手大學（Iwate University）的最新研究指出，貓咪不一定是「吃飽了」，而是因為牠們對食物氣味產生了「嗅覺習慣化（俗稱嗅覺疲勞）」。

2026-04-12 10:20