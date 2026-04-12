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「南蛇交纏」墾管處技士意外捕捉畫面 獲世界攝影大獎銀牌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
墾丁國家公園管理處遊憩服務科技士楊政峰平日喜愛攝影與生態觀察，他以一張「南蛇交纏」照片投稿參加世界攝影大獎春季賽的生態組，拿下銀牌。照片是他在風吹沙西側山區拍攝到的。圖／墾丁國家公園管理處提供
墾丁國家公園管理處遊憩服務科技士楊政峰平日喜愛攝影與生態觀察，他以一張「南蛇交纏」照片投稿參加世界攝影大獎春季賽的生態組，拿下銀牌。照片是他在風吹沙西側山區拍攝到的。圖／墾丁國家公園管理處提供

墾丁國家公園管理處遊憩服務科技士楊政峰平日喜愛攝影與生態觀察，也擅長寫作，近日以一張「南蛇交纏」照片投稿參加世界攝影大獎春季賽的生態組，拿下銀牌，這張照片不是他等待、埋伏與偽裝拍攝到的也意外成為得獎機緣。

墾管處表示，這張照片拍攝於2020年5月，楊政峰此次的行程不是攝影，因此他只帶一部隨身類單相機Canon G12 ，進入風吹沙西側山區時，遇見一水牛浴池中兩條雄性南蛇為爭地盤而打鬥。

「這張不需等待、埋伏及偽裝，以消費級別的相機便拍攝到照片，成為得獎機緣」，墾管處表示，南蛇是台灣低海拔普遍分布的無毒蛇類，個體可長到近2米巨大體型，雄性南蛇相遇會因爭地盤而交纏打鬥，形成像辨子的外觀，楊政峰看到時便抓住時機按下快門。

 55歲的楊政峰在墾管處工作15年，平日喜愛攝影與生態觀察，也擅長寫作，經常有許多動、植物、風景攝影作品產出，也曾在國家公園舉辦過攝影展，也出版過數本自然生態與文化遺產相關書籍。

楊政峰以南蛇交纏照片，在今年2月投稿參加世界攝影大獎春季賽的生態組，主辦方在4月宣布獲獎者，這張照片獲得銀獎( Silver Award Winner）。墾管處表示，鼓勵喜愛攝影朋友，拍出好照片並非需購買昂貴設備，主題特殊即是好的作品。

墾管處指出，「南蛇交纏」這張照片原本也作為國家公園季刊2026年3月春季號封底，得獎訊息確定後，季刊也已送印發刊。季刊也在國家公園季刊＿編輯群的粉絲頁分享，墾管處張貼「墾丁國家公園」粉絲頁。

世界攝影大獎（The World Grand Prix Photography Awards）主辦國家為英國，2025年開辦。攝影賽事每年分四季辦理徵件，春季賽、夏季賽、秋季賽及冬季賽。參賽項目分6大項： Architectural & Urban Photography（城市與建築） 、Black & White & Fine Art Photography（黑白照片藝術）、Commercial & Fashion Photography（商業及時尚）、 Documentary & People Photography（人物寫實）、Nature & Experimental Photography（自然生態）、Mobile Photography（手機攝影）。

投稿者不限當年度拍攝作品，得獎者沒有獎金，僅優勝者電子證書及電子徽章。得獎作品公開在比賽平台官網：https://www.wgppa.com/winners

墾管處 墾丁 國家公園

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