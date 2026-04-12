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貓奴們可能一直餵錯了 日專家揭貓咪剩飯之謎：不是因為吃飽

聯合新聞網／ 綜合報導
許多貓主人都有共同的煩惱：精心挑選的高級罐罐，貓咪往往吃幾口就走掉，剩下大半碗任其乾掉、浪費。示意圖／ingimage
許多貓主人都有共同的煩惱：精心挑選的高級罐罐，貓咪往往吃幾口就走掉，剩下大半碗任其乾掉、浪費。示意圖／ingimage

許多貓主人都有共同的煩惱：精心挑選的高級罐罐，貓咪往往吃幾口就走掉，剩下大半碗任其乾掉、浪費。過去我們總以為是貓咪胃口小或是太挑食，但日本岩手大學（Iwate University）的最新研究指出，貓咪不一定是「吃飽了」，而是因為牠們對食物氣味產生了「嗅覺習慣化（俗稱嗅覺疲勞）」。

《每日郵報》（Daily Mail）報導岩手大學教授宮崎雅雄（Masao Miyazaki）帶領的研究團隊發現，貓咪停止進食的主因是「嗅覺習慣化」（Olfactory Habituation）。宮崎教授指出：「研究結果顯示，貓咪並非單純因為飽足而停口，而是當牠們反覆暴露在同一種食物氣味下，會逐漸喪失興趣。」

這與狗狗大相徑庭。宮崎教授觀察家中的五隻邊境牧羊犬，發現牠們總能在短時間內清空飯碗，但貓咪傾向於「少量多餐」，吃一點、休息一下再回來吃。這種差異源於演化背景：狗的祖先是群體狩獵者，習慣快速吞食大型獵物，而貓的祖先則是孤獨的獵人，全天候捕食多種不同的小型獵物。

為了驗證這項理論，研究團隊進行了兩項實驗。一、更換口味測試：研究人員每隔10分鐘餵食一次，連續六個周期。隨著時間推移，貓的進食量遞減，但到了第六次若改為不同類型的食物，即使該食物原本吸引力較低，貓咪的進食量仍會明顯增加。

二、雙層碗氣味實驗：團隊設計了一種雙層碗，上層放置正餐，下層隱藏另一種食物。實驗發現，即使貓咪吃的是同樣的食物，只要下層散發出「新氣味」，就能誘發牠們吃下更多。

對於家中食慾不振或容易剩飯的貓咪，宮崎教授提供了幾項實用建議。

增加氣味多樣性：不一定要換掉主食，只需在飯碗加入一點提味配料，如凍乾肉碎或撒上少許木魚粉（柴魚片），就能打破嗅覺習慣化。

針對高齡與患病貓：對於嗅覺衰退的老貓或康復中的貓，更換氣味是維持營養攝取的關鍵。

處方糧對策：若貓咪因健康因素必須吃特定處方糧，飼主可效法實驗，利用雙層容器在底部放置其他氣味來源，透過改變嗅覺感受，讓貓咪更願意進食。

貓咪 日本

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