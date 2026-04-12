遠雄海洋公園「海豚秀」退場了 背後有守護生命的故事

遠雄海洋公園海洋劇場陪伴遊客近十年的海豚表演「跳浪奇緣」已畫下句點，遠雄遊憩休閒總管理處總監鄧淳仁說，這不只是演出的結束，而是轉變為保育工作，「我們花了4年準備，讓5隻海豚從表演者回到被理解、被守護的生命」，要成立亞洲海豚最大的保育基地，未來讓大眾透過多認識鯨豚生態。

在看不見的日常裡，海豚與照護員之間，早已建立深厚情感，照護員跟海豚一起上下班，透過叫聲跟行為很快都能辨認了解海豚的狀況；有人為了讓牠們消暑，把魚與營養品凍進冰塊中；曾跟香港海洋公園和做作適合海豚玩具；也有人曾為保護海豚氣孔皮膚，在網路分享塗抹凡士林的經驗，意外獲得企業響應，「實現凡士林自由」。

鄧淳仁指出，海洋公園是全台首座海豚表演場域，後來陸續與屏東海生館、Xspark等水族館接觸、合作，了解動物不應該做出非自然動作，因此早在十年前海豚表演剛上路的時候，公司就有思考要轉型。而在5年前的20周年，是遠雄的重要轉換期間，各事業體思考怎麼做企業永續發展，海洋公園就開始往「共育共樂共生」方向，怎麼跟環境、關係人共同生活，也因此決定不再進口海豚，也開始規畫要在5年內退場動物展演。

鄧淳仁表示，過去海洋公園與香港、日本水族館交流，了解禁止動物展演是國際趨勢，正好台灣在兩年前新版動物展演管理辦法上路，海洋公園在轉型上很幸運都有跟上法規，在轉型中比較穩健進行，比照歐美國家的做法，將園區場域作為保育的重要基地。

鄧淳仁說，「園區Logo從海豚變成水資源，是一種宣示，也是責任」隨著海洋委員會海洋保育署推動修法，園方也加快腳步，在今年暑假旺季前提前落幕，為轉型爭取時間。

外界最關心的，是這群曾帶來歡笑的海豚將何去何從？鄧淳仁表示，園區內海豚仍會留在熟悉的水域，由原本的照護團隊持續陪伴。因從小就被豢養，沒有野外生存能力，「野放不一定是對牠們最好」，反而將海洋公園轉型為保育與長期照護基地。

表演落幕後，舞台不會空著太久，接下來兩個月，海豚劇場將改造更新，未來以影像、數位技術呈現海洋故事，觀眾與海豚之間也將保留距離，並遵守不得要求動物做非自然行為的規範，「不是看不到海豚，而是用更尊重牠們的方式認識牠們」。

鄧淳仁說明，海洋公園會變成亞洲海豚最大的保育基地，照護海豚的資源、設備跟獸醫都不會少，主要是台灣目前沒有鯨豚救援基地，可說是只有急診室沒有長期照護空間。因此比照國外做法轉型，且專業鯨豚類獸醫都在海洋公園任職，去年就加入國際救援組織協助救援海洋生物工作，未來若評估不適合野放，就可收容在海洋公園裡。

他進一步指出，動物展演轉型是全球趨勢，關於動物展演規範「台灣走在更前面」，業者一定要用負責任的態度看待動物，在制度建立與轉型過程中，需在保育與產業間取得平衡，並透過政府、學界與業者持續對話，現行法規由海洋保育署主管，並透過定期邀集NGO與專家討論，建立溝通平台。

鄧淳仁表示，園區目前飼養一隻花紋海豚與四隻瓶鼻海豚，其中花紋海豚為台灣外海特有種，每年協助台灣大學、成功大學、台中科博館做學術研究，過去相關研究成果中，有三分之二來自園區花紋海豚資料，未來仍將持續投入教育與研究。