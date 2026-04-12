落難黃金鼠重獲新生 動保處提醒飼養倉鼠5重點

4月12日為「國際倉鼠日」，新北市動保處提醒民眾，倉鼠雖體型小巧，仍具完整飼養需求，應落實正確飼養觀念與責任照護。日前有一例寵物黃金鼠因照顧不當險些喪命，經妥善醫療與照護後才順利康復，飼養倉鼠應掌握5項重點，一鼠一籠、提供遊具、不可水洗、不可亂餵食、檢查籠具防逃脫。

新北動保處日前接獲民眾於鶯歌住家附近拾獲一隻黃金鼠，隨即收容安置，該鼠出現雙眼無法睜開、呼吸虛弱等症狀，經緊急送醫檢查，發現係因誤食過多無法消化的異物，導致腸道阻塞。經住院治療與持續照護後，成功度過觀察期並逐漸恢復健康。該鼠於公告招領期滿後仍無人領回，已依法開放認養，並順利找到新飼主，重獲穩定生活。

國內常見民眾飼養寵物倉鼠種類包含敘利亞倉鼠（黃金鼠）、加卡利亞倉鼠（三線鼠）、坎貝爾倉鼠（一線鼠）及羅伯羅夫斯基倉鼠（老公公鼠）等。倉鼠平均壽命約2至3年，屬夜行性雜食動物，主要以穀物飼料為主，並可適量補充蔬果及蛋白質來源。

動保處提醒，飼養倉鼠應掌握5項重點，包含一鼠一籠，提供約60×40公分以上的平面活動空間，避免混養造成打鬥傷害。籠具內可設有滾輪供其運動，搭配安全墊材滿足挖掘需求。千萬不可水洗沐浴，避免失溫引發健康風險。

也要避免餵食來路不明或不易消化的食物，另倉鼠具有啃咬習性，飼主應定期檢視籠具是否穩固安全，避免因破損導致脫逃，並依個體差異提供適當躲藏空間，降低緊迫。民眾於飼養前應充分了解動物習性與照護需求，落實「終養、不遺失、不棄養」的責任飼養觀念。

新北市動保處表示，倉鼠若因照顧不當導致走失，往往面臨環境適應不良、誤食異物等風險，嚴重者甚至危及生命，呼籲飼主切勿因動物體型小而輕忽其照護需求，應善盡管理責任，避免任其外出或發生脫逃。

這隻落難的黃金鼠經救援後，恢復狀況良好。圖／新北市動保處提供

滾輪是倉鼠唯一的替代運動方式。圖／新北市動保處提供

這隻黃金鼠遭拾獲時，身上有多處結痂痕跡。圖／新北市動保處提供

動保處建議，倉鼠的飲食要以飼料為基礎，搭配少量蔬菜、水果、堅果。圖／新北市動保處提供