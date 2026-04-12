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台灣動展法「保證金」制度全球創舉 卻缺乏收容展演動物空間

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣展演動物產業發展多元，專家建議政府建置安置展演動物的收容空間，有助於退場管理。記者黃義書／攝影
台灣展演動物產業發展多元，專家建議政府建置安置展演動物的收容空間，有助於退場管理。記者黃義書／攝影

台灣展演動物產業發展多元，專家說，有別於各國沒相關專法，台灣動物展演管理辦法走在世界前端，「保證金」制度更是全球創舉，可照顧退場農場的動物，但中央卻目前沒有安置展演動物的收容空間，建議政府建置，有助於退場管理。

台灣動物福利科學學會秘書長彭仁隆2019年參與動物展演管理辦法的修法，迄今持續關注該領域發展。他表示，政府之所以立法管理動物，是因為牠們具有跟人類接近的生理、心理感知，才會透過不同法律來保障動物福利。

彭仁隆說，國際間動物相關法律包含日本「動物愛護管理法」、韓國「動物園及水族館管理法」、歐盟「野生動物飼養動物園指令」、德國「聯邦自然保護法」、英國「動物園執照法」、美國「動物福利法」，性質與台灣「動物保護法」相似，仍可從中分析台灣「動物展演管理辦法」與各國的管理差別。

他指出，歐美等國法律源於當地動物園發展歷史悠久，早期就已經設有專法管理動物園、水族館的動物，保障動物福利，但未將動物園至同樣展演類型的中小型業者納入，原因與各國展演動物產業的發展不如亞洲國家蓬勃有關。

彭仁隆提到，日本有不少展演農場，甚至寵物餐廳還出現水獺等保育類動物，愛管法是統一管理所有類群的動物，對於展演動物的物種限制比台灣寬鬆，修法納入的員額比指的是寵物業者在人與動物間的比例，而非展演動物及其單位。

他表示，台灣動物展演法不是動物保護專法，而是動保法之下的管理辦法，當初立法起因於河馬阿河事件，初衷是希望納管利用動物營利的展演單位；同樣發展該產業的日韓等亞洲國家並沒有立專法管理展演場所，「台灣立法不比其他國家落後，反而算是走在世界前端。」 

彭仁隆直言，動物展演法「保證金」制度是全球創舉，政府向展演機構收取保證金，確保業者無法繼續經營或必須收容某些動物時，政府可利用該筆錢協助安置；特別是食肉目、靈長目等動物福利比較敏感的動物，保證金額度更須加乘，當動物出現異狀時，政府可來保障動物福利。

他說，目前沒有一個國家的展演動物相關法律設有保證金制度，此規範確實走在國際前端，他國專家學者也肯定台灣如此作法。

彭仁隆認為，動物展演法的立法良善，但是管理範圍之廣、分級制度不夠明確、行政量能不足等現況，都讓地方主管機關執行不容易落實，盼透過修法補足法條之間的灰色地帶。

彭仁隆另提到，美國、歐洲等國設有私人的動物收容中心，收容來自動物園、農場、私人飼養等特殊動物，並成立協會、基金會等單位向各界募款資源，以照護收容動物，例如國際非營利動物福利組織「四掌（Four Paws）。

他說，中央目前沒有安置展演動物的收容空間，地方政府僅能就既有收容空間，例如僅以籠子來安置；尤其中央5月起新增的異寵禁養規範，未來若民眾棄養毒蛇、鱷魚、浣熊，地方政府難有收容處所與量能。動物展演法的立法良善，立法不足之處，得要想出配套因應，該法才有意義。

他說，台灣現有台北市立動物園、農業部生物多樣性研究所、屏科大保育類野生動物收容中心共3處動物收容中心，但都沒有收容展演動物；即使政府勒令展演機構停業，這些展演動物仍無處可收容，未來若有新建類似空間，有助於退場管理。

動物園 日本 動保法

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