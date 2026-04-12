中央管制動物農場「虎頭蛇尾」 學者點出退場狀況一籮筐

全台動物農場、寵物餐廳等動物展演場所遍地開花，卻僅有百家業者取得動物展演許可。學者認為，政府只有許可核發的規範，收尾卻沒有明確的管控機制，勢必引發外界質疑到底有沒有掌握動物流向。

業者申請動物展演許可，得符合土地、建築法規及設有照料人員、獸醫等要件，有些業者都是先持有動物再申請許可。

地方政府執行展演動物業務遇到不少困擾，宜蘭縣動植物防疫所長陳祖健說，一是動物種類太多，不能充分了解動物習性，需有專家委員支援，再者多數業者常無法先取得營業許可後才開始營業，會有邊申請許可邊營業或有現場動物種類增加需申請變更，三是業者對法令、營運計畫書、相關文件及表單的填報常有問題，需多次退件修正。

國立中山大學生物科學系副教授顏聖紘表示，業者取得許可、是否經營得好是兩回事。他曾協助政府實地勘查時發現，經常有些已經持有動物的年長業者不知如何寫申請書、不清楚審查制度關切事項，也因無法清楚交代飼養環境等現況，就沒法拿到許可，即便一來一往的退件補正也可能不了了之，如此政府就無法達到動展法管理的初衷。

他認為，政府審查制度應落實行政風險的分級，尤其是動物種類、是否為保育類、體型大小、數量、活動空間等因素，都會影響該場域風險性的高低，例如純靜態展示、民眾無法互動的動物園屬於低風險，高風險則是民眾可近距離餵食、撫摸、餵食動物的場域如動物農場。

動展法規定主管機關每3年至少1次評鑑轄內展演動物者，對於政府稽查頻率，顏聖紘認為仍顯不足，也坦言稽查要花費人力、時間，地方政府得安排業者、專家學者等人的時間，「稽查得不夠頻繁，看不到問題，稽查頻繁又會擾民。」當行政作業面臨種種問題時，政府應做適度的風險管理，否則永遠不知道該把限的時間、人力與金錢成本投注在哪。

顏聖紘說，各界關注動物福利都是從自己最喜歡的動物出發，也希望其他動物應該如此，但什麼程度才是好？動物福利的標準在台灣鮮少被討論，政府對於展演動物的動物福利沒有明確指引與共識時，就會出現他過往遇到查核現場的紛爭，業者會反映「我這樣養好好的，你憑什麼檢舉我？」政府應規範哪些狀況是需法律介入裁罰。

至於展演動物場所的退場機制是否完善，顏聖紘強調，政府得持續把關源頭輸入端，避免有疑慮動物入台，國內管理端則要了解動物來源及其目的轉移，例如早期有些動物是因為經濟價值而被商業性圈養，但後續角色轉換為寵物、農場動物、展演動物，因此業者對於照顧方式的轉換也應該被重視。

顏聖紘認為，各縣市政府把關動物展演許可證核發的同時，有別於一般場域多是玩賞、餵食性質，應加強推廣教育價值，是否能輔導業者多做一些環境教育，讓合格且用心的業者能在市場生存下來，而非劣幣驅逐良幣，否則恐出現用心經營者賺不到錢，獲利者卻不見得好好善待動物。

不過，動物展演場域結束營運後，水豚、梅花鹿、甚至長壽的陸龜等園區內動物，通常會被轉手他人照顧。顏聖紘點出，政府只有許可核發的規範，收尾卻沒有明確的管控機制，勢必引發外界質疑到底有沒有掌握動物流向。

顏聖紘說，這些動物進入展演場所後，已經不再有回歸野外的可能性，去向更顯重要，問題在於政府目前並沒有中介的檢核機制，難以確保動物到新場域是否會被妥善照料。他認為動物需被登記管理，政府透過納管並依據動物福利、管理等風險提出列管種類，並稽查被轉移的動物後續狀況，否則哪天出事就會被咎責主管機關未掌握狀況，但困境在於行政量能是否可負擔處理。

動物展演場域結束營運後，水豚、梅花鹿、甚至長壽的陸龜等園區內動物，通常會被轉手他人照顧。記者林佳彣／攝影