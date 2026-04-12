人為危機威脅動物…黑鳶受困釣魚線 猴硐4貓遭攻擊

四月十一日國際寵物日，各界關注動物權益，保育類黑鳶全身纏繞釣魚線受困海面載浮載沉，民眾發現經數日照料在潮境公園成功野放，振翅飛回天空；但新北猴硐貓村卻傳有不明男子噴灑辣椒水，造成四隻貓眼睛不適，警方急查虐貓者，兩事件都凸顯動物面臨的「人為危機」。

林業署去年同步調查全台黑鳶，發現族群數量達一○三三隻，創歷年新高；鄰近基隆的深澳及瑞濱一帶，也在相隔約卅年後，再度出現穩定夜棲紀錄。

基市產發處動保所本月初獲報，八斗子望海巷漁港海域一隻約二歲黑鳶在海面上載浮載沉飛不起來，熱心民眾趕至現場救援，猛禽研究會專業照養後，迅速恢復活力，經野放試飛訓練後，九日裝上發報器，前天上午在潮境公園野放。

基隆鳥會表示，去年在八斗子也有黑鳶纏到釣魚線，獲救後送猛禽研究會治療二個月才回到大自然，釣魚線成為黑鳶覓食致命危機。

另外，猴硐貓村因為善待浪貓，成了觀光勝地，假日吸引不少觀光客，前天傍晚卻傳出有不明男子噴灑辣椒水，造成四隻貓咪無法睜眼情形，獸醫以生理食鹽水沖洗減緩刺激，處置後均已好轉，目前狀況穩定。除警方追查，新北動物防疫保護處長楊淑方也指出，故意以辣椒水傷害，違反動物保護法，若造成動物死傷，最高可處二年以下有期徒刑、二百萬元以下罰金。