跟上趨勢…花蓮海豚表演場 轉型保育基地

花蓮遠雄海洋公園今年邁入廿四周年，近十年陪伴遊客的海洋劇場「跳浪奇緣」本月六日畫下句點，未來將轉型成亞洲最大海豚保育基地，提供大眾認識鯨豚生態，讓五隻海豚從表演者回到被理解、被守護的生命。

園區現有四隻瓶鼻海豚與一隻台灣外海特有種花紋海豚，遠雄遊憩休閒總管理處總監鄧淳仁表示，海洋公園是全台第一座海豚表演場域，後來陸續與屏東海生館、Xspark等水族館接觸、合作，了解動物不應做出非自然動作，與香港、日本水族館交流後，也了解禁止動物展演是國際趨勢。

廿周年時，海洋公園決定不再進口海豚。鄧淳仁說，著手規畫讓動物展演退場，比照歐美國家，將園區場域作為保育重要基地。園內海洋劇場在暑假前提早落幕，也未再向主管機關提出動物展演申請，未來園區內海豚留在熟悉水域生活，由原本的照護團隊陪伴，以影像、數位技術呈現海洋故事，觀眾與海豚間將保留距離。

鄧淳仁說明，台灣目前沒有鯨豚救援基地，「只有急診室，沒有長期照護空間」，專業鯨豚類獸醫都在海洋公園任職，因此比照國外轉型；去年已加入國際救援組織協助救援海洋生物工作，未來若評估不適合野放，就收容在海洋公園。

他進一步指出，動物展演轉型是全球趨勢，相關規範「台灣走在更前面」，業者在制度建立與轉型過程中，須在保育與產業間取得平衡，並透過政府、學界與業者持續對話。