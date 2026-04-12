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他山之石／展演動物退場 國外設收容中心

聯合報／ 記者林佳彣戴永華邱書昱／連線報導
全國上百家業者有動物展演許可，動物權益卻缺乏完善保障。記者林佳彣／攝影
全國上百家業者有動物展演許可，動物權益卻缺乏完善保障。記者林佳彣／攝影

全國上百家業者有動物展演許可，動物權益卻缺乏完善保障。專家指出，展演動物已不可能重返大自然，業者若退場，難確保動物到新場域會被妥善照料，應比照國外規畫展演動物收容中心，有助於退場管理。

動物展演場域結束營運後，動物通常會被轉移照顧。中山大學生物科學系副教授顏聖紘表示，動物進入展演場所後，已不再有回歸大自然的可能性，但目前缺乏中介檢核機制，政府只核發許可，卻無明確退場管控機制。他認為展演動物須登記、納管，被轉移的動物後續狀況也須追蹤稽查，但困境在於行政量能是否足以負擔。

台灣動物福利科學學會秘書長彭仁隆說，台灣動物展演法「保證金」制度是全球創舉，政府向展演機構收保證金，業者無法繼續經營或須收容某些動物時，用來協助安置；食肉目、靈長目等動物福利較敏感，保證金額度加乘，外國學者也肯定。

「中央目前沒有安置展演動物的收容空間。」彭仁隆說，地方政府僅能就既有收容空間，例如籠子來安置；中央五月起新增異寵禁養規範，未來若民眾棄養毒蛇、鱷魚等異寵，更難收容。

彭仁隆另提到，美國、歐洲等國有私人動物收容中心，成立協會、基金會等向各界募款，以照護收容動物，例如國際知名非營利動物福利組織「四掌（Four Paws）」。台灣現有北市動物園、農業部生物多樣性研究所、屏科大保育類野生動物收容中心三處動物收容中心，但都未收容展演動物，一旦停業仍無處收容。

動物 棄養 動物園

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