動物農場悲歌不斷 河馬摔死、羊駝餓死

動物展演悲歌不斷，台中、桃園、高雄等地的動物農場都曾發生不當飼養事件，有河馬搬運過程掉落車外身亡，還有羊駝疑因受虐餓死，長臂猿被關籠達一年半，動保團體控訴，中央到地方政府漠視動物身心崩潰；各地政府近年則以動物展演法列管。

台中天馬動物農場二○一六年七月因土地糾紛與動物保護等爭議而歇業，曾因「河馬阿河」搬運途中受傷喪生引發公憤，動保團體評為「十大惡劣展演場所」之首，罔顧動物福利的指控多達五十九項，後來轉往苗栗經營。

桃園春天農場二○二一年曾飼養不當虐死馬匹，桃園市動保處開罰十萬元並移送法辦，剩餘馬匹沒收後，交由清境農場照顧，其他寵物也另覓飼主，園區已無動物。桃園市動保處長王得吉表示，動物展演法二○一九年修法，虐馬事件發生時還在宣導期，未能採取更積極行動，如今依法要求業者繳交最多三百萬元保證金，必要時用來照料動物。

高雄小港區的淨園農場二○二一年被踢爆動物福利惡劣，有羊駝疑因受虐餓死，兩隻長臂猿被關小籠子達一年半，還被發現中大型鸚鵡廿四小時鏈養棲架，園內十隻紅鶴罹患禽掌炎卻中斷醫療。高市動保處以園方未取得動物展演許可、違法展演動物等開罰五萬元，要求停止展演；園方之後停止大型動物展示並轉移安置，農場強調會積極整治環境。

「從中央到地方政府，漠視動物瀕臨身心崩潰。」台灣防止虐待動物協會曾表示，園內動物福利惡劣，他們不斷調查、通報、參與會勘，但主管機關與業者皆不痛不癢。

高市動保處表示，淨園農場去年由農業部邀專家學者現勘建議改善場內降溫，園方現已加裝大型風傘及定期灑水系統提昇動物福利，目前尚符合相關規範。