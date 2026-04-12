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熱度退燒… 動物農場倒閉潮 萌寵恐無處去

聯合報／ 記者林佳彣邱書昱戴永華／連線報導
國旅盛行期間各地動物農場如雨後春筍興起，如今卻面臨倒閉潮威脅，投入四千萬元的鹿爺爺農場去年黯然退場。記者黃義書／攝影
國旅盛行期間各地動物農場如雨後春筍興起，如今卻面臨倒閉潮威脅，投入四千萬元的鹿爺爺農場去年黯然退場。記者黃義書／攝影

全國現有一○四家業者獲得動物展演許可，曾幾何時，走訪動物農場近距離餵食水豚與梅花鹿是台灣國旅的標配行程。隨著後疫情時代出國潮爆發，加上中央法規趨嚴與業界競爭，「萌寵商機」正迅速降溫。動物展演業者密度最高的宜蘭縣，已成為這波經營寒冬的重災區，揭開退場序幕。

農業部今年二月公布全國動物展演許可業者，宜蘭縣廿五家居冠，其次是台南十四家、桃園十家、彰化七家，高雄和屏東各六家。市場高度飽和、同質性過高導致業者陷入廝殺。

今年一月，宜蘭知名農場「張美阿嬤」創辦人之子不滿員工跳槽，竟利用空拍機向競爭對手農場投毒，造成動物死亡。不僅暴露出業界競爭的病態現況，更引發社會各界對展演動物福祉的質疑。事發後，張美阿嬤農場難敵輿論壓力與經營考驗，最終選擇將動物委託南投業者接手，黯然退場止傷。

在市場高度競爭下，倒閉潮逐漸席捲業界，斥資四千萬打造的三星鄉「鹿爺爺」農場位在山側，曾以水豚和跳跳羊聞名，鼎盛時期單日湧入一千五百人次。面對國旅景氣寒冬與交通劣勢，客源在前往三星的路上被同業層層截流，遊客人次跌至全盛時期一成。去年十一月卅日最後營業日遊客在休園後依依不捨，入園八百人次已是近年新高。如今動物全數安置在屏東大仁科大等地。

除了市場因素，法規的緊縮恐讓業者雪上加霜，中央自五月起新增異國寵物禁養規範，共有六四一種危險動物若未登記不得飼養。

動保團體憂心引發大規模「棄養潮」，法國昂蒂布海洋公園停業後，虎鯨母子被遺棄在長滿青苔的廢水中，見到無人機竟慣性躍出水面表演，辛酸畫面震撼國際。台灣若缺乏完善的收容配套，這些曾支撐觀光收益的「萌寵」，恐將面臨漂泊流浪或安樂死的悲慘命運。

面對紅海市場，部分業者選擇轉型突圍。三星鄉業者「遛遛三星」便轉型改走「稀有精品」路線。場內引進台灣少見的白狐狸，並架設高標準的透光溫室，搭配嚴格的人流管制與爬蟲類展示，試圖建立稀有萌寵的高端互動體驗。

宜蘭縣動植物防疫所長陳祖健建議，業者若要生存，須與在地觀光產業結盟，例如金車水產中心結合室內展示與戶外餵鯊體驗，或是農場與飯店、觀光工廠推出套裝遊程，透過異業合作把餅做大，而非在既有的客源中互相爭搶。

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