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捲入動物用藥新制風波遭抵制 大樹藥局喊冤：並非推動主導或提案

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
原訂7月上路的動物用藥新制引起爭議，農業部防檢署昨邀集相關團體開會研商，與會者多認為寄存機制的配套仍不夠完善，最後經現場表決，新制暫緩上路。示意圖。記者許正宏／攝影
原訂7月上路的動物用藥新制引起爭議，農業部防檢署昨邀集相關團體開會研商，與會者多認為寄存機制的配套仍不夠完善，最後經現場表決，新制暫緩上路。示意圖。記者許正宏／攝影

原訂7月上路的動物用藥新制引起爭議，農業部防檢署昨邀集相關團體開會研商，與會者多認為寄存機制的配套仍不夠完善，最後經現場表決，新制暫緩上路。網友質疑大樹藥局是推手之一，在Threads等社群平台發起抵制。對此，大樹醫藥股份有限公司今天發布聲明稿，指是不當連結，並非由大樹藥局推動、主導或提案。

●大樹醫藥股份有限公司 聲明稿

近日網路上有部分言論，將本公司與「動物用藥新制」法規推動過程不當連結，致生誤解。對此，大樹藥局謹以誠懇、理性的態度說明如下：

一、關於「動物用藥新制」，早於2015年《動物保護法》修法後，並歷經2018年及2023年草案預告，至2024年2月26日發布管理辦法，原訂2026年7月1日施行。此一新制是歷經多年討論之公共政策進程，並非由大樹藥局推動、主導或提案。

二、本公司一向尊重獸醫師專業，並認為寵物之診斷、治療，應以獸醫醫療專業為核心。大樹藥局所期待扮演的角色，是配合公共政策，作為寵物健康照護的支持者，成為獸醫院、診所與飼主之間的好鄰居、好幫手。

三、大樹藥局長期投入家庭健康照護服務，也持續關注寵物健康與寵物照護需求。未來亦期待與獸醫醫療體系及社會各界共同努力，提供更周全、更安心的照護支持，一起為寵物營造更友善的健康照護環境。

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