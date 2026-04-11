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影／黑鳶振翅飛回天空！全身纏繞釣魚線獲救潮境公園野放

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
獲救黑鳶昨上午在潮境公園成功野放，振翅飛回天空。圖／基隆鳥會提供
獲救黑鳶昨上午在潮境公園成功野放，振翅飛回天空。圖／基隆鳥會提供

基隆市八斗子望海巷漁港海域3日一隻保育類黑鳶（俗稱老鷹）全身纏繞釣魚線受困海面載浮載沉，幸好民眾發現通報及時獲救才未溺水，當時相當虛弱，後送台灣猛禽研究會治療恢復活力，昨上午到潮境公園成功野放，振翅飛回天空。

基隆市產發處動保所3日獲報，八斗子望海巷漁港海域一隻約2歲黑鳶在海面上載浮載沉，受困飛不起來，熱心民眾及基隆動保所人員從岸上、潛水教練王銘祥開船從海上趕至現場救援，老鷹已先被釣客拉救到消波塊旁， 救援人員將牠用網具救上岸，發現全身被釣線纏繞險些溺水，割除釣線脫困帶回。

基隆動保所長陳柏廷表示，獲被黑鳶相當虛弱，動保所當日緊急聯絡並後送至台灣猛禽研究會治療，當時相當虛弱，體重為900克體態正常，經檢驗並沒有毒物反應，經過猛禽研究會專業照養後，黑鳶迅速恢復活力，經過野放試飛訓練後，9日裝上發報器。

台灣猛禽研究會、基隆鳥會、基隆動保所等昨上午在潮境公園合力野放，一打開籠子就振翅飛向天際，重回大自然。

動保所表示，民眾若發現受傷動物可撥打1999市民專線，動保所已提供24小時動物救援服務，收到通報後便可即時展開救援，強化動物福利。

基隆鳥會表示，去年在八斗子也有黑鳶纏到釣魚線，獲救後送猛禽研究會治療了2個月才回到大自然，釣魚線成為黑鳶覓食時「致命的危機」。

鳥會說，黑鳶屬於猛禽類，性情兇猛，主要為食腐性，會捕死掉的小魚、小鳥、老鼠、蛇等小型動物；基隆港多數吃內臟、雞皮、腐魚等。

黑鳶是基隆的市鳥，農業部林業及自然保育署公布2025年全台黑鳶同步調查結果，黑鳶族群數量達1033隻，創歷年調查新高；鄰近基隆的深澳及瑞濱一帶，也在相隔約30年後，再度出現穩定夜棲利用地點的紀錄，顯示黑鳶族群除數量回升。

註：影片由基隆鳥會提供

獲救黑鳶昨上午在潮境公園成功野放，振翅飛回天空，身上裝上發報品。圖／台灣猛禽研究會提供
獲救黑鳶昨上午在潮境公園成功野放，振翅飛回天空，身上裝上發報品。圖／台灣猛禽研究會提供

潮境公園 基隆 野放 黑鳶

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