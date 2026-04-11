保障毛寶貝健康 新北動保處教飼主挑選寵物食品5撇步

飼養毛孩的飼主越來越多，為保障寵物食品安全與毛寶貝健康，新北市動保處每月不定期前往各大寵物食品販售場所稽查。自2025年起至今共稽查316件寵物食品，共檢出7件不合格產品，均已完成全面下架、回收並銷毀，也提醒飼主挑選寵物食品5步驟。

動保處表示，近期查獲多起寵物食品標示或申報不符合規定的案件，包括營養成分標示不實、廣告宣稱療效或誇大不實等情形。提醒飼主在為寵物選購飼料、罐頭或零食時，應留意產品外包裝的中文標示內容，確認是否清楚標示原料、添加物名稱、營養成分、製造業者名稱與地址、原產地、適用寵物種類及保存方式等資訊。

此外，動保處亦查獲106件寵物食品外包裝未依規定標示產品資訊或未向中央主管機關申報，均已要求業者限期改善。若後續再發生標示不符規定情形，將依動保法第29條第1項第8款規定，最高可開罰15萬元。

動保處提醒，飼主挑選寵物食品可掌握以下「5撇步」：一、先至寵物食品申報網查詢產品資訊及是否有不合格紀錄。二、確認外包裝中文標示完整，包括原料、營養成分、製造商及原產地等資訊。三、選擇來源清楚、信譽良好的品牌與通路。四、檢視營養成分表，確認蛋白質、脂肪、礦物質及維生素等符合寵物需求。五、避免購買外包裝破損、罐頭鼓脹或有異味的產品。

動保處表示，民眾選購寵物食品前，可先至「寵物食品申報網」查詢產品資訊，為毛寶貝的食品安全把關。如對市售寵物食品品質有疑慮，或發現疑似違規產品，可撥打動保處服務電話（02）2959-6353洽詢。