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動物用藥爭議外界盼負面表列 石崇良：不是不行但會涉及法規調整

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
今為國際寵物日，不過動物用藥新制原訂7月上路，因配套不足暫緩上路。衛福部長石崇良表示，這次引發爭議的部分主要在24小時內取得救命藥可近性不足，負面表列也不是不行，但會涉及法規調整，將持續與農業部合作盡快完成。記者翁唯真／攝影
今為國際寵物日，不過動物用藥新制原訂7月上路，因配套不足暫緩上路。衛福部長石崇良表示，這次引發爭議的部分主要在24小時內取得救命藥可近性不足，負面表列也不是不行，但會涉及法規調整，將持續與農業部合作盡快完成。記者翁唯真／攝影

今為國際寵物日，不過動物用藥新制原訂7月上路，因配套不足引發飼主、獸醫極大反彈，也期待動物用藥能負面表列，昨開會決議暫緩上路。衛福部長石崇良表示，這次引發爭議的部分主要在24小時內取得救命藥可近性不足，負面表列也不是不行，但會涉及法規調整，將持續與農業部合作盡快完成。

石崇良今出席台大醫院小兒部120周年演講會曁健康台灣論壇受訪說，人藥的部分系統很完整，用在哪裡、誰身上及劑量都掌握相當清楚，但動物用藥沒有系統可以掌握，因此2024年農業部依動物保護法授權去訂定動物用人藥的管理辦法，目的並非醫藥分業，是希望強化藥政管理不足。

石崇良說，過去2年可能在對大眾溝通及實際作業流程上不夠完整，這次爭議主要是24小時能夠即時取得重要的藥品救命藥及重症藥的可近性上不足，獸醫僅有少數體系規模完備，不像醫療體系有24小時可以及時使用救治藥品。昨天藥界也提出方案可以朝像醫院病房內有些常被救急藥可供使用，不用藥醫師處方才能到藥劑部拿藥。

另現在動物用藥採正面表列，也就是說除了禁用藥外，皆可以使用，不過獸醫或是其他團體期待能採取負面表列方式。石崇良回應，依動物保護法第4條規定，正面表面概念是經過討論，若有不足才選擇人藥列出品向來補足。

「若要負面表列也不是不行，但會涉及法規調整」，石崇良說，需要經過討論了解會不會造成未來動物用藥研發上產生排擠效果及開發意願，從以往後沒有動物用藥都以人藥取代，人藥在研發室會根據生理、病理變化調整，但動物的大小不盡相同，必須去平衡考慮如果太鬆綁會不會影響開發。

石崇良說，救治生命一定都是放在首位，將持續透過跟農業部的合作盡快完整政策制定，但是如何在兼顧用藥權益同時也能夠確保不因管理漏失，產生濫用、抗藥性或流向不明、病人用藥排擠等所衍生問題，會積極討論。

石崇良 農業部

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