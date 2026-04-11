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台中海洋館3對企鵝夫妻趕進度拚生子 首度下蛋檢測結局曝光

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
今年2月間，台中海洋館飼育員觀察到企鵝頻繁出現求偶儀式，隨即安排隱蔽性較高的小屋作為「新房」。圖／台中海洋館提供
今年2月間，台中海洋館飼育員觀察到企鵝頻繁出現求偶儀式，隨即安排隱蔽性較高的小屋作為「新房」。圖／台中海洋館提供

台中海洋館飼養的6隻麥哲倫企鵝，今年2月首度出現求偶行為並成功產下4顆蛋，引發館方與遊客高度期待。不過，台中海洋館今日證實，經飼育團隊進一步檢測，確認這4顆企鵝蛋均未受精，首波「生力軍」計畫宣告落空，只能期盼2027年再接再厲。

台中海洋館指出，館內目前共飼有3雄3雌、共6隻麥哲倫企鵝，屬於溫帶企鵝每年年初為其繁殖期，且維持「一夫一妻制」；今年2月間，飼育員觀察到企鵝頻繁出現點頭致意、互相追逐等求偶儀式，館方隨即在展示區安排隱蔽性較高的小屋作為「新房」，今年3月初最終順利配對成3對夫妻並陸續產蛋。

由於麥哲倫企鵝平均每窩產2顆蛋，孵化期約40天，這3對企鵝夫妻於年初陸續產卵，其中一對產下2顆蛋，另外兩對則各產下1顆，總計4顆蛋，由於這是館內麥哲倫企鵝遷入後首度下蛋，意義非凡，團隊原計劃若有受精，採自然孵化由父母自行孵育，僅控管濕度與水質，可惜的是，經檢測後確認4顆蛋皆未受精。

館方表示，由於今年的繁殖期已過，無法再有產卵機會，坦言「期待落空」，但也表示今年會努力將企鵝「養胖」，養精蓄銳迎接明年的繁殖季，海生館並表示，相較於屏東國立海洋生物博物館（海生館）擁有100多隻寒帶企鵝，且多在每年8月繁殖，台中海洋館的麥哲倫企鵝在時程與習性上均有所不同。

台中海洋館呼籲，繁殖季中的企鵝對非自然聲響極為敏感，高分貝的巨響或拍打玻璃的震動，會導致孵蛋中的企鵝心跳急速加快，甚至因受驚嚇而暫時離開巢穴，導致企鵝蛋暴露在寒冷或遭掠食的風險中。民眾進入企鵝區時，請保持低聲，嚴禁喧嘩、尖叫或拍打玻璃，以免驚擾企鵝的防禦本能。

今年2月間，台中海洋館飼育員觀察到企鵝頻繁出現出現點頭致意、互相追逐等求偶儀式。記者黑中亮／攝影
今年2月間，台中海洋館飼育員觀察到企鵝頻繁出現出現點頭致意、互相追逐等求偶儀式。記者黑中亮／攝影

今年2月間，台中海洋館飼育員觀察到企鵝頻繁出現出現點頭致意、互相追逐等求偶儀式。記者黑中亮／攝影
今年2月間，台中海洋館飼育員觀察到企鵝頻繁出現出現點頭致意、互相追逐等求偶儀式。記者黑中亮／攝影

企鵝 台中海洋館 海生館

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